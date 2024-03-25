«الشارقة للمرأة» بطل دوري سيدات الطائرة

المصدر: الشارقة - البيان

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توج فريق نادي الشارقة للمرأة بطلاً لدوري سيدات الطائرة بفوزه على فريق إبيك في ختام البطولة، 3 - صفر في مباراة من جانب واحد، وجاء الوصل (حامل اللقب) في المركز الثاني، وحلَّ فريق الجامعة الأمريكية ثالثاً.

مثّل الفريق البطل اللاعبات علياء ناصر، منى عباس، فاطمة خالد، لطيفة الكعبي، ندوة وسيم، مهرة محمد، فاطمة ثابت، ريام السويدي، نيهال الكبير، ماتيا ماجديك، مائدة محمد، شيروب ميلدريد، مشاعل سالم، أمينة مال الله، وقاده المدرب كريم بن عياد، ومساعده سفيان الجربي، والإدارية عنود المهيري.

قام بتتويج بطلات الدوري، كل من، عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والدكتور عبدالعزيز النومان مستشار المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وأسامة قرقاش، وجمال المطروشي، نائبي رئيس الاتحاد، بجانب عبدالعزيز السلمان الأمين العام.

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