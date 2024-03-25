اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 عاما تعلن جاهزية دبي لاستضافة الحدث

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة" عن جاهزية دبي لاستضافة البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل، بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقد اليوم بمقرمجلس دبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور سعادة سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والعقيد عيسى حمزة مدير البطولة، وعدد من ممثلي الجهات المنظمة، والإعلاميين.

وقال سعادة سعيد حارب خلال المؤتمر إن دولة الإمارات عموما ودبي في القلب منها وجهة مثالية لاستضافة البطولات بمختلف الألعاب الرياضية، والذي انعكس بشكل واضح على الإنجازات والنجاحات التي سجلتها الدولة في المجالات الرياضية، مؤكدا أن مجلس دبي الرياضي يفخر بالمساهمة في تنظيم هذه البطولة في نسختها الـ 21 .

وعبر الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” عن الأهمية البالغة لاستضافة النسخة القادمة من بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في رعاية وتطوير الرياضة على مستوى القارة والعالم.

وأضاف أن هذه البطولة تشكل جزءاً لا يتجزأ من سعي المجلس المستمر لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيسي للفعاليات الرياضية الدولية.. وقال: " نحن نفخر بأننا أصبحنا الوجهة المفضلة للاتحادات الدولية لاستضافة مثل هذه البطولات، وسجلنا حافل بالنجاحات، ونتوقع أن تسهم هذه البطولة في تسليط الضوء على مواهب شبابية واعدة وتعكس كافة الإمكانات التي تتمتع بها الإمارات، خصوصًا مع إقامتها في ملعب نادي ضباط شرطة دبي، الذي يعتبر مثاليًا لهذا النوع من الفعاليات."

وأشار حارب أيضًا إلى الإقبال الكبير من الدول المشاركة، مؤكدًا على القيمة الإضافية التي تجلبها البطولة لتشجيع الشباب على ممارسة ألعاب القوى. والعدد الكبير من الدول المشاركة يبرهن على الأهمية العالمية للبطولة، ونأمل أن تساهم في إثراء الحركة الرياضية وتوسيع نطاق البنية التحتية المخصصة لألعاب القوى، لتنمية جيل جديد من الأبطال العالميين".

وتقدم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بالشكر والتقدير للجهات المنظمة لدورهم الفعال في دعم رياضة ألعاب القوى.

بدوره، أكد سعادة اللواء الدكتور محمد المر أن البطولة التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى في نادي ضباط شرطة دبي خلال الفترة على مدار 4 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تستهدف تطوير قدرات الفئات الواعدة في ألعاب القوى، وصقل مواهبها على المستوى القاري.

وأضاف أن «الإمارات تعزز ريادتها العالمية بالحفاظ على مكانتها المتميزة على خريطة الرياضة الدولية، باستضافة أبرز الفعاليات، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة للتطور الرياضي في شتى المجالات».

وأشار اللواء المر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيسخر كل طاقاته في سبيل إنجاح البطولة الآسيوية فنيا وتنظيميا، وإبراز الوجه المشرف للدولة، منوها الى أهمية الحدث في دعم أولويات برامج الاتحاد بالتركيز على الفئة العمرية لأقل من 20 عاما.

وأكد على مشاركة أقوى المنتخبات الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان والفلبين، وأن الإمارات تشارك بمنتخب قوي تسعى من خلاله نحو تحقيق نتائج جيدة ستمثل قاعدة متينة نحو انطلاقة قوية على المستوى الآسيوي.

من جهته أوضح العقيد عيسى حمزة مدير البطولة أن جميع فرق العمل جاهزة لاستضافة البطولة وفق أفضل الممارسات في تنظيم البطولات الرياضية، لافتا إلى أن إمارة دبي تحرص دائما على التميز والريادة في استضافتها للفعاليات الرياضية على ضوء بنيتها التحتية المتطورة ومرافقها العالمية المستوى مما يجعلها وجهة مثالية لتنظيم مختلف الأحداث الرياضية.

وأعرب عن أمله في أن تخرج البطولة بصورة رائعة في ظل الأهمية الكبيرة التي تحظى بها كونها من الرياضات التي تشهد إقبالا كبيرا بين الفئة العمرية دون 20 عاما من مختلف الجنسيات.

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