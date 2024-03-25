سالم بن عبدالرحمن القاسمي يتوج الفائزين بمنافسات البادل للرجال ببطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية

المصدر: وام

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توج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، فريق مجموعة "بيئة" الذي ضم اللاعبين محمد عبدالله بن حماد وعبدالرحمن حسن الحمادي بكأس المركز الأول لمنافسات رياضة البادل (البادل تنس) للرجال ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية لعام 2024 التي أقيمت في مركز البادل (بادل أرينا) الواقع على شارع مليحة بمشاركة 64 لاعباً يمثلون 26 جهة حكومية في إمارة الشارقة، وشهدت أجواء حماسية ومنافسة قوية بين اللاعبين الذين قدّموا أداءً رائعاً وسط تشجيع زملائهم من الجهات الحكومية التي يمثلونها.

وكرّم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي فريق دائرة المالية المركزية الفائز بالمركز الثاني والذي ضم اللاعبين أحمد غانم الهاجري وراشد سالم الكتبي، وفريق أكاديمية العلوم الشرطية الذي حل ثالثاً وضم عبدالله سيف الزري ومحمد خالد ساحوه.

وإلى جانب فئة الرجال، تضمنت البطولة منافسات البادل لفئة النساء، والتي شهدت مشاركة 30 لاعبة يمثلن 14 جهة حكومية، وتوجت بفوز اللاعبتين عائشة سيف الزري (دائرة العلاقات الحكومية) وماريا بن كرم (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة) بالمركز الأول، ونالت ميرة عبدالله ساحوه وعلياء بيشوه (الشارقة لإدارة الأصول) المركز الثاني، وتمكنت منى عباس وبسمة محمد (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة) من الفوز بالمركز الثالث، في المباريات التي أقيمت بالأكاديمية العالمية للبادل في ضاحية الرحمانية.

وشهدت مباريات البادل منافسات قوية سيّطرت عليها الروح الرياضية، وتمكّن اللاعبون واللاعبات الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من المحافظة على مراكزهم المتقدمة وإثبات جدارتهم منذ مباريات الجولة الأولى، ونجحوا في إقصاء زملائهم بالجولات التالية رغم قوة وصلابة المنافسة في معظم المباريات.

وكشفت البطولة عن العديد من المواهب في هذه الرياضة التي تعتمد على المهارات الفردية، والذين ينتظرهم مستقبل باهر في حالة مواصلتهم الإعداد والتدريب لاحتراف البادل.

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