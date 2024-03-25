سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين ببطولة الاتحاد الدولي للبادل

المصدر: وام

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توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز) التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية".

وفاز بلقب البطولة في فئة الرجال الثنائي روميرو جيسوس فالنزويلا، وبول هيرنانديز ألفاريز بعد تغلبهما على الثنائي بدرو أروجا، وميجول ديوس بنتيجة 6-4 و 6-4.

وفاز بلقب فئة السيدات الثنائي الإسباني لوسيا بيريز بارا، ولورا لوجان رودريجيز بعد تغلبهما على الثنائي الإسبانية كاترينا كاسترو فيليلا، والفرنسية وندي بارسوتي بنتيجة 6-4 و6-2.

وفي منافسات الكرة الطائرة، فاز فريق "فهود زعبيل" على فريق "العميد" 3-2، فيما فاز فريق "الإمبراطور" على فريق "زعبيل 1" 3-0.

وتقام غداُ الثلاثاء مباراتان، يلتقي في الأولى "الإمبراطور" مع "فهود زعبيل" في الأولى، و"العميد" مع "زعبيل 1" في الثانية ضمن تصفيات المجموعة الأولى.

وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، تقام غداً الثلاثاء مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة حيث يلتقي فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية -دبي، متصدر المجموعة الأولى مع محاكم دبي وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق مؤسسة دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع القيادة العامة لشرطة دبي وصيف الأولى.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الخميس المقبل بصالة مجمع ند الشاب، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث التي تقام غداً الاربعاء بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

كانت الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول، التي أقيمت أمس (الأحد) قد أسفرت عن فوز القيادة العامة لشرطة دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنتيجة 38-22، ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 33-29.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق مؤسسة دبي للإسعاف على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 28-12، كما فاز فريق محاكم دبي على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 25-13.

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