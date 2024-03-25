" الإمارات للدراجات" بطلا لـ"طواف كاتالونيا" بعد فوز بوجاتشار بالمرحلة السابعة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزاً مميزاً في طواف كاتالونيا، مسجلاً انتصاره الرابع بإحدى مراحل الطواف لدى وصوله أمس متصدراً إلى جبل مونتجوك.

وتقدم المتسابق السلوفيني في المرحلة الأخيرة من سباق طواف العالم بانطلاقة سريعة متفوقًا على دوريان غودون (فريق أيه جي 2 أر ديكاتلون) وغوليم مارتن (فريق كوفيديس)، وفاز بالتصنيف العام محققاً ذلك بفارق 3 دقائق و41 ثانية على ميكيل لاندا (فريق سودال كويك ستب) و5 دقائق و3 ثوان على إيجان بيرنال (فريق إينوس جريناديرز).

وشجعت اللفات الـ 6 على جبل مونتجوك الدراجين، بما في ذلك دراجو فريق الإمارات على الهجوم، ومن بين الدراجين الذين حاولوا الهجوم بافيل سيفاكوف، وتادي بوجاتشار، ومارك سولير، وجواو ألميدا.

وانطلق الدراج البرتغالي على بعد 3 كيلومترات من خط النهاية لكنه لم يكن تقدمه على المجموعة المطاردة كافياً للوصول إلى خط النهاية ولم تفلح محاولته في الكيلومتر الأخير.. واختار بوجاتشار الطرف الأيسر من الطريق في انطلاقته واستطاع تحقيق فوز مميز .

يذكر أن فريق الإمارات حصد 19 فوزاً هذا الموسم حتى الآن.

وعن هذا التتويج قال بوجاتشار: " كانت لدينا خطة مختلفة في المرحلة الأخيرة، حاولنا الفوز بواسطة مارك سولير لكن ربما انطلق مبكراً بعض الشيء عندما قرر الهجوم في اللفة الأولى، وعلى الرغم من بذله قصارى جهده، لم يتمكن من تحقيق الفوز.. ثم نحو نهاية السباق، كاد ألميدا أن ينجح في تحقيق الفوز لذا حافظت على طاقتي في حال لم تفلح محاولته، وانتهت المرحلة بانطلاقتي السريعة".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية بتحقيق فوز آخر، وهو مكافأة للأداء المثالي الذي قدمه الفريق بأكمله، فلطالما كان لدينا دراج في المقدمة في اللحظات الحاسمة.. إنه من الرائع أن أبدأ الموسم بهذه الطريقة، فقد كان هذا الأسبوع جيداً للغاية للفريق وبالنسبة لي، لقد قدمت أداءً جيداً في الصعدات العديدة في السباق، وهذا يمنحني الثقة خاصةً لأن مستواي جيد وأتوجه بالمسار الصحيح لخوض جيرو ديتاليا وطواف فرنسا".

وجاءت نتائج المرحلة السابعة كالتالي :.

1-⁠ تادي بوجاتشار(فريق الإمارات) 3 ساعات و15 دقيقة و23 ثانية.

2- دوريان غودون (فريق أيه جي 2 أر ديكاتلون) التوقيت نفسه.

3-غوليم مارتن (فريق كوفيديس) التوقيت نفسه.

التصنيف العام النهائي:.

1- تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 28 ساعة و21 دقيقة و29 ثانية.

2- ميكيل لاندا (فريق سودال كويك ستب) + 3 دقائق و41 ثانية.

3- إيجان بيرنال (فريق إنيوس جريناديرز) +5 دقائق و3 ثوان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز