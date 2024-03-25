راشد الملا يفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية

المصدر: وام

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أهدى البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي لبلاده لقباً جديداً بعد التتويج بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في مدينة كوي نون في فيتنام، مساء أمس.

وحصد راشد الملا لقب الحركات الاستعراضية ضمن البطولة، بعد أن قدم أفضل فاصل استعراضي في المنافسة وحقق أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة بـ 47 نقطة، وحل ثانياً بطل العالم الموسم الماضي الإيطالي روبرتو مارياني بالرصيد نفسه من النقاط، وجاء ثالثاً البرتغالي باولو نونيس برصيد 40 نقطة.

وكانت المنافسات قد بدأت أمس الأول السبت، حيث أحرز الملا المركز الثاني، ثم استمرت المنافسات في اليوم الثاني أمس، والذي حقق فيه البطل الإماراتي المركز الأول ليعلن فوزه باللقب بعد الاحتكام لأفضل الحركات والثبات خلال الاستعراض.

وسجل النجم الإماراتي بداية قوية في البطولة سعياً لاستعادة اللقب الذي حققه 5 مرات آخرها في نسخة 2022، وهو رقم قياسي مسجل باسمه يجعله الأفضل بين المشاركين كافة في المنافسات.

يذكر أن الجولة المقبلة ستقام في مدينة أولبيا في إيطاليا شهر يونيو المقبل، وستكون إحدى أهم المحطات للمنافسة على اللقب العالمي نظراً للإقبال الكبير المتوقع على المشاركة من كل المنافسين.

وأعرب راشد الملا عن سعادته بتحقيق اللقب في أول جولة وتسجيله بداية قوية، مشيراً إلى أن المنافسة كانت صعبة خاصة.

وقال: "صادفت عطلاً بسيطاً في المرحلة الأولى مما جعلني أحقق المركز الثاني في اليوم الأول، ودخلت المرحلة الثانية مصمماً على التعويض، وهو ما حدث حيث تفوقت على مارياني بعدم الوقوع في المياه طوال فترة تقديم الفاصل الاستعراضي، بالإضافة إلى السيطرة على جميع الحركات".

وأهدى راشد الملا فوزه في جولة الافتتاح إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات القادمة من البطولة من أجل التتويج باللقب العالمي.

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