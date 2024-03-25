7 ميداليات لشرطة دبي في سباق الدراجات بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تألقت شرطة دبي بشكل لافت في سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم مساء أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا، وتستمر إلى 31 مارس الجاري، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ميداليات

وحصدت شرطة دبي 7 ميداليات ملونة في 3 سباقات مختلفة، حيث استحوذت على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الهواة الإماراتيين، عن طريق فاروق الجسمي صاحب المركز الأول بزمن قدره 1:34:45.91 ساعة، وجاء زميله سعيد صفر في المركز الثاني بزمن 1:34:47.05 ساعة، ثم خالد إبراهيم علي في المركز الثالث بزمن 1:34:47.37 ساعة، كما فازت البطلة فرح المري من شرطة دبي، بلقب سباق الهواة للسيدات الإماراتيات، بزمن 1:51:47.34 ساعة، فيما جاءت عائشة فولاذ من فريق «ماي ووش» في المركز الثاني بزمن 2:01:28.24 ساعة، وحلت غاية المحرزي من فريق «أيرويكس» في المركز الثالث بزمن 2:01:29.65 ساعة.

سيطرة

كما سيطرت شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الفئة المفتوحة للسيدات، عن طريق الأسترالية ماديسون بلاك، التي فازت بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن 1:45:46.00 ساعة، تلتها زميلتها المصرية ابتسام زايد في المركز الثاني بزمن 1:45:46.02 ساعة، ثم الكازاخستانية أموتزانوفا موخابات في المركز الثالث بزمن 1:45:46.25 ساعة.

وأسفرت باقي النتائج في الفئة المجتمعة للإماراتيين، عن فوز قايد عبد الله سعيد بالمركز الأول بزمن 1:35:52.18 ساعة، وفاطمة خلفان الظاهري بالمركز الأول لفئة السيدات بزمن 2:01:34.78 ساعة، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات، فازت الأمريكية نيتيس لينتون بالمركز الأول، بزمن 2:15:38.74 ساعة.

الكرة الطائرة

من جهة أخرى، أقيمت أول من أمس الجولة الأولى للمجموعة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة، التي حقق فيها «الجوارح» فوزاً مستحقاً على «إتش إم إس»، بنتيجة 3 - 1، وتوج اللاعب الفرنسي فاور ثيو من فريق الجوارح بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق «زعبيل 2» على «الملك»، في لقاء ماراثوني، استمر نقطة بنقطة بين الفريقين على مدار أربعة أشواط، لتنتهي بنتيجة 3 – 1، كما فاز لاعبه البيلاروسي فالدا دافسكيبا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

«سلة الكراسي»

اشتعلت المنافسة على بطاقات التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وتنتظر للجولة الأخير لحسم المتأهلين للمربع الذهبي، بسبب تقارب النقاط بين الفرق في كل مجموعة.

وشهد اليوم الثالث فوز هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 32 - 26، ضمن المجموعة الأولى، كما فاز فريق القيادة العامة لشرطة دبي على فريق بلدية دبي بنتيجة 30 - 25، ضمن نفس المجموعة، وتصدر بذلك فريق الهيئة الاتحادية قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، يليه شرطة دبي برصيد 5 نقاط، من فوزين وخسارة، و«ديوا» الثالث بنفس الرصيد، وبلدية دبي الرابع برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والخسارة في 3 مباريات، وأنهى مبارياته بالدور الأول، والخامس هيئة الطرق، الذي خسر 3 مباريات وخرج رسمياً من البطولة قبل الجولة الأخيرة.

شد الحبل

تتواصل منافسات بطولة شد الحبل، حيث تقام اليوم عدة مواجهات ضمن الفئات الثلاث للبطولة، ففي فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق القوات البرية، ويلتقي فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي مع فريق الحرس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يلتقي فريق مجمع ند الشبا الرياضي مع فريق جمارك دبي، ويلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق الدفاع المدني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع فريق شرطة دبي، ويلتقي فريق الحرس الأميري بالشارقة مع فريق وزارة الدفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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