مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية ينطلق 19 أبريل

المصدر: دبي - وام

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يستعد «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لانطلاقة قوية لدورته الثالثة، في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو المقبل، ويقدم برنامجاً مليئاً بالفعاليات، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة في مجال الرياضات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.

وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان أكبر احتفالية بالألعاب والرياضات الرقمية، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي، حيث تحتفي بثقافة الألعاب والرياضات الرقمية، وتقدم تجارب ألعاب وبطولات متميزة عدة، وتتيح للجمهور استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والحديثة، بالإضافة إلى لقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين، والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية المتنوعة.

ويشهد المهرجان عودة فعاليات معرض «GameExpo»، ويُقام في الفترة من 3 حتى 5 مايو بقاعتي زعبيل 5 و6، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن للزوار لعب أحدث الألعاب ومشاهدة البطولات، والحصول على معدّات ألعاب جديدة، والتفاعل مع نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين. وتتوفر تذاكر دخول المعرض حالياً مع خصم 25 % على الحجز المبكر، كما يمكن للجمهور الاستمتاع بعرض لثقافة موسيقى البوب في الألعاب، بمنطقة The Narrows، حيث سيقدم مجموعة من فناني الشرق الأوسط الصاعدين وذوي الخبرة أحدث أعمالهم عبر مجموعة من الوسائط.

ويمكن للعائلات المشاركة في الألعاب بمنطقة العائلات الجديدة، فيما تضم منطقة Electric Avenue مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات، الذين يعرضون أحدث المعدّات، وإصدارات الألعاب.

ويشمل جدول الفعاليات الخاص بالمعرض أنشطة متنوعة؛ مثل بطولة دبي للأزياء التنكرية، وبطولات الرياضات الإلكترونية، وتحديات Minecraft العائلية، التي يمكن لضيوف المعرض المشاركة فيها على مدار ثلاثة أيام.

وتبدأ أسعار التذاكر من 21.75 درهماً لتذكرة الدخول ليوم واحد، أو يمكن للزوار الحجز للحضور لمدة ثلاثة أيام كاملة مع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بأسعار تبدأ من 44.25 درهماً لفترة محدودة؛ ويمكن للعائلات المكونة من شخصين بالغين وطفلين الاستفادة من عرض الحجز المبكر والحصول على تذكرة يومية بأسعار تبدأ من 89.25 درهماً، أو تذكرة دخول لمدة ثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 224.24 درهماً. وتتوفر تذكرة دخول كبار الشخصيات ليوم واحد يومي السبت والأحد بأسعار تبدأ من 269.25 درهماً، وتشمل الدخول إلى فعالية Play Beyond ولقاء المؤثرين في مجال الألعاب والدخول إلى VOX Premium Row، وأولوية الجلوس، وقسيمة مأكولات ومشروبات بقيمة 100 درهم.

قمة

ويشهد المهرجان عودة قمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects يومي 1 و2 مايو في مركز دبي التجاري العالمي لتجمع أكثر من 1800 من خبراء الصناعة والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الناشرون والمطورون ومزودو الخدمات والمستثمرون الذين يشاركون خبراتهم ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات والندوات المليئة بالأفكار.

وتتضمن القمة التي تُقام في قاعة زعبيل 4 بمركز دبي التجاري العالمي برنامجاً مليئاً بالأنشطة، بما في ذلك Publisher Speedmatch وInvestor Connector و Big Indie Pitch، ما يساعد محترفي الصناعة على التواصل وتبادل الأفكار والخبرات.

بطولة دبي للأزياء التنكرية

وتتيح بطولة دبي للأزياء التنكرية، ضمن فعاليات المهرجان، للمبدعين من الجمهور، فرصة عرض تصاميمهم الخاصة بأزياء شخصيات الألعاب الشهيرة، مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة، كما يمكن المشاركة في عرض أزياء يوم 3 مايو، الذي يمنح كل منهم ثلاث ثوانٍ فقط لعرض إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم، ويتنافس المشاركون يوم 4 مايو للحصول على لقب بطولة دبي للأزياء التنكرية، وسيتم تتويج الفائزين في ثلاث فئات هي الأطفال، والحرف، والأداء.

أفضل مواهب الألعاب

ويمكن لعشاق الألعاب مشاهدة لاعبيهم المفضلين يومي 4 و5 مايو ضمن منافسات Play Beyond في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يتنافس فريقان يضم كل منهما أربعة من نجوم الألعاب في عرض مباشر لأفضل مواهب الألعاب، ويمكن للجمهور من حاملي تذاكر كبار الشخصيات لقاء نجوم الألعاب المفضلين لديهم والمشاركين في المنافسات.

ويشارك 6000 لاعب طوال شهر رمضان المبارك في دوري GameCentric الرمضاني، الذي يضم منافسات مميزة تُقام عبر الإنترنت مع جوائز تصل إلى 20.000 درهم، وسيواجه المشاركون زملاءهم الموهوبين في مجال الألعاب، وكذلك أبرز المؤثرين في البطولة المميزة التي تُقام جولاتها النهائية مباشرةً عبر الإنترنت.

ويمكن لمحبي الألعاب التنافس في لعبة League of Legends من 11 حتى 14 أبريل مع إجمالي جوائز بقيمة 6000 درهم.

ويمكن للاعبين المشاركة في بطولة PC Cafe Master Cup 2024، حيث تستضيف ثمانية من مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة منافسات ممتعة بإجمالي جوائز تبلغ 15.000 درهم.

ويتنافس رواد مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة في تصفيات 5v5 Valorant التي تُقام للمرة الأولى، وستمثل الفرق المتأهلة مقهى الألعاب الخاص بها في المنافسة النهائية للحصول على لقب أفضل مقهى لألعاب الحاسوب في دبي.

فعاليات

ويقدم المهرجان للطلاب فرصة اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة «Microsoft MakeCode» وتحدي «Minecraft» التعليمي، الذي سيتم إذاعة الجولة النهائية منه على الهواء مباشرةً يوم 1 مايو المقبل. وتساعد الجلسات الحوارية التي تقام في المدارس والجامعات بمشاركة خبراء الصناعة، اللاعبين الشباب الطموحين على تعزيز مهاراتهم والحصول على المزيد من الأفكار والتصورات حول صناعة الألعاب والرياضات الرقمية، في ما توفر البطولات داخل المدارس للطلاب فرصة رائعة للمشاركة في الألعاب الشهيرة مثل Rocket League وFortnite، كما أنه بإمكان طلاب الجامعات المشاركة والتنافس في لعبتي EAFC 24 وValorant، ويمكن لطلاب الجامعة التسجيل للمشاركة في المنافسات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

يوم اللاعبين

ويمنح «يوم اللاعبين» في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الطلاب والمعلمين فرصة إظهار قدراتهم الإبداعية من خلال ارتداء ملابس شخصيات الألعاب المفضلة لديهم في المدرسة، وذلك يوم 26 أبريل، وستوفر الأيام المدرسية المخصصة للطلاب تجربة مباشرة في معرض GameExpo يومي 1 و2 مايو، حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب وغيرها، ويتم تقديم البرنامج التعليمي الخاص بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية مجاناً للمدارس والجامعات المشاركة.

وتستضيف الجامعة الأمريكية في دبي «يوم جوجل للألعاب» في 25 أبريل، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارات، ويجمع قادة القطاع الحكومي والصناعة وشركة جوجل لتقديم جلسة تعليمية مجانية مدتها نصف يوم للطلاب، ويمكن للطلاب متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية للحصول على رابط التسجيل المجاني الذي سيكون متاحاً بعد عيد الفطر.

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