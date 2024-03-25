طلال شفيلي يهدي الإمارات برونزية «تبليسي غراند سلام للجودو»

المصدر: دبي - البيان

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حقق طلال شفيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كغم، في مستهل مشوار منتخب الإمارات في بطولة «تبليسي غراند سلام للجودو»، التي تقام في العاصمة الجورجية تبليسي، وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024، ومن أبرز المحطات الدولية قبل بطولة العالم للجودو، التي ستقام في أبوظبي بالفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل.

ونجح لاعبنا من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية ضمن المجموعة الثانية، بعدما أوقعته القرعة بمواجهة الروسي تاولان باسيف، الذي يشارك تحت العلم الأولمبي، فتجاوز منافسه، وتفوق في الدور الثاني على البرتغالي أنري إيجوتيدز، وأكمل ذلك بتفوقه على الأذربيجاني عمر راجابلي في ربع النهائي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويلتقي مع الأوزبكي شريف الدين بولتابويف، المتأهل من المجموعة الأولى، إلا أنه خسر أمامه بسبب ضربة يوك جايك «تحت الكعب»، ليحقق الميدالية البرونزية.

نجاحات

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن هذه الميدالية الدولية البارزة، تضاف لسلسلة نجاحات جودو الإمارات على الصعيد العالمي، وتأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية التي يعمل وفقها اتحاد الإمارات للجودو، وما يعزز قيمة الميدالية أن بطولة «تبليسي غراند سلام للجودو»، واحدة من أقوى الأحداث لهذا العام، وهي التي تشهد مشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، وسنرى عدداً كبيراً من الفائزين في بطولتي العالم في أبوظبي والألعاب الأولمبية في باريس، وقال: قدم طلال شفيلي مستويات قوية في المنافسات التي خاضها، وتحقيق ثلاث انتصارات على الأسماء التي قابلها، تعتبر مؤشراً إيجابياً، والخسارة التي تعرض لها جاءت بسبب فارق بسيط للغاية، ما يجعلنا نتطلع منه لمواصلة تقديم هذا الأداء في قادم المنافسات الدولية».

تتويج

من جهته، عبّر اللاعب طلال شفيلي عن سعادته بالنتيجة التي حققها بالوجود على منصة التتويج، لكنه يطمح من أجل المزيد في المشاركات المقبلة، وقال: «تشكل هذه الميدالية البرونزية دفعة معنوية إيجابية في تحضيراتي، بعد حجز مقعد التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – باريس 2024، وبالطبع السعي للظهور بأفضل صورة في بطولة العالم التي ستقام في أبوظبي في مايو المقبل، لكن الرغبة حاضرة من أجل حصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة، والسعي لتحقيق الأفضل دائماً».

وتختتم مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة، مع خوض لاعبنا جريجوري آرام منافسات وزن تحت 90 كغم، وهو الذي سيلتقي مع جيني أنطونيو لاعب الأوروغواي، الذي أوقعته القرعة أمامه في المجموعة الرابعة.

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