الشارقة يتخطى دبا الحصن ويتصدر دوري اليد    

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انفرد فريق الشارقة بصدارة دوري رجال اليد، بختام الجولة العاشرة بالدور التمهيدي للمسابقة، ورد اعتباره بفوزه على ضيفه فريق دبا الحصن، بفوز عريض 36/ 25، وكان فريق دبا الحصن قد ألحق الخسارة الأولى بالشارقة 24/ 23 في اللقاء الأخير بينهما، وبذلك رفع الشارقة رصيده إلى 25 نقطة، واستمر فريق دبا الحصن بمركزه السابع برصيد 14 نقطة، واحتل فريق شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، عقب فوزه على فريق النصر بنتيجة 32/ 21، ليستمر النصر بالمركز الثامن، وبرصيد 12 نقطة.

واحتل فريق الجزيرة المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والعين رابعاً برصيد 21 نقطة، ومليحة خامساً برصيد 19 نقطة، والوصل سادساً برصيد 16 نقطة، ثم دبا الحصن سابعاً 14 نقطة، والنصر ثامناً 12 نقطة.

في الجولة المقبلة الـ 11 من عمر المسابقة، سيحل الشارقة بعد غد الثلاثاء ضيفاً على فريق شباب الأهلي دبي، ثاني ترتيب جدول الدوري العام، وذلك بختام مبارياته المؤجلة.

وفي اللقاء الثاني، واصل شباب الأهلي مطاردة فريق الشارقة على صدارة المسابقة، محتلاً المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر، عقب فوزه على النصر بنتيجة 32/ 21، بختام مباراة شهدتها صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء بالنصر، دانت له أفضلية اللعب والنتيجة طوال مرحلها، منهياً الشوط الأول لصالحه 17/11، وتبقى موقعة شباب الأهلي والشارقة، يوم الثلاثاء المقبل، خاضعة لكافة الاحتمالات، لتحديد الصدارة والوصافة.

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