بوغاتشار دراج «فريق الإمارات» يتألق على جبال كاتالونيا

المصدر: دبي - البيان

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تمكن دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوغاتشار من السيطرة على أصعب مراحل السباق في طواف كاتالونيا بطول 154.7 كم، وذلك بفضل انطلاقته الفردية التي أكسبته فوزه الرابع في الموسم وعززت تصدره التصنيف العام في السباق.

وبعد سيطرة فريق الإمارات على السباق في النصف الأول من المرحلة، هاجم الدراج السلوفيني بانطلاقه قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 29 كيلومتراً، وتبقى 2.6 كيلومتر إلى قمة جبل كولادا دو سان إسديري، محققاً تقدماً وصل إلى 55 ثانية عن أقرب منافسيه وهما ميكل لاندا من فريق «سودال كويكستب»، وإيجان بيرنال من فريق «إنيوس جرينادييرز». وكان بوغاتشار قد تمكن من الحفاظ على تقدمه وعبور خط النهاية بفارق 57 ثانية عن كل من بيرنال ولاندا.

وتبقت مرحلة واحدة فقط في سباق طواف كاتالونيا 2024، انطلاقاً من برشلونة وعودة إليها، في طريق يبلغ طوله 145.3 كيلومتراً مع 6 لفات على جبل ألت دي مونتجويك، وحتى ذلك الحين يظل كابتن فريق الإمارات متصدراً الترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية على لاندا.

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