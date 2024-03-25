الخميري يتوج بلقب «كرنفال العين لعيد الأم» للشطرنج

المصدر: العين - البيان

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توج الدولي الإماراتي عبدالله يونس الخميري بكأس بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف والتي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وبمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من ثماني دول.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين هشام الطاهر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة من لاعبي ولاعبات من 8 دول تبرز النجاح الكبير للمبادرات العيناوية ومسابقات أجندة شهر مارس التي أسهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي.

وثمن هشام الطاهر، دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في أبوظبي وصولاً إلى ترسيخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية كونه مؤسسة مجتمعية رياضية عالمية.

وفي نتائج البطولة، تساوى 3 لاعبين من الإمارات في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من 7 جولات ولكن أنظمة كسر التعادل منحت الشاب الواعد عبدالله يونس الخميري كأس البطولة والميدالية الذهبية، بينما حصل هزاع صلاح على الميدالية الفضية، ونال عبدالعزيز الشامسي الميدالية البرونزية.

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