تألق«عنيدة» و«الشارد» و«الرباعة» في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي-علي الظاهري

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وصل قطار مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» إلى محطة سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل عبر 16 شوطاً، أقيمت لمسافة 8 كلم، مشاركة أكثر من 720 مطية، خصصت الأشواط الستة الأولى للهجن لفئة الإنتاج.

وكسبت«عنيدة» بشعار أحمد سلطان الحلامي، قمة التحدي الرئيس للحول المحليات للإنتاج في 12:35:4 دقيقة، وتصدرت «الرباعة» لعيد ساري المزروعي ثاني أشواط الإنتاج، للحول المهجنات في 12:25:1 دقيقة.

وحلّقت«الشارد» لمطر سهيل اليبهوني بناموس الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج في 12:47:3 دقيقة، فيما اقتنص «وشام» لعبدالله الطير العامري صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات للإنتاج في 12:43:8 دقيقة.

12 شوطاً

وتتواصل المنافسات اليوم على ميدان المرموم في الجولة قبل الأخيرة لهجن أبناء القبائل على مدار 12 شوطاً، وينال كل من الفائزين بالشوطين الأول والثاني 400 ألف درهم، بينما يحصل كل من الفائزين بالشوطين الثالث والرابع على 300 ألف درهم، فيما يحصل كل من الفائزين بالشوطين الخامس والسادس على 200 ألف درهم، بينما يحصل أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الستة المتبقية على 180 ألف درهم.

وأعرب محمد المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، عن تقديره للدعم الهائل الذي تحظى به سباقات الهجن والرياضات التراثية كافة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بالدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لهذه التظاهرة التي تشكل ركناً مهماً من التقاليد والهوية الوطنية.

وأشاد المنصوري بأهداف المهرجان التي تعزز التلاقي والتآلف بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن الجولة الأولى لسن الصغار شهدت إقبالاً كبيراً وتوّجت بتسعيرات مغرية من مؤسسة هجن العاصفة، وكان لها الأثر الطيب في نفوس أصحاب الهجن.

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