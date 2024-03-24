الجودو يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بالمشاركة في دورة محمد بن حمد للفنون القتالية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن بدء التحضيرات الفعلية للجنة الفنية بالاتحاد للمشاركة في «دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب»، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل، إلى 2 مايو المقبلين. وستكون المشاركة في دورة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة للفنون القتالية، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتقام من 31 مارس الحالي، إلى 2 أبريل المقبل، محطة اختيار منتخبي الناشئين والناشئات للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي يقام استعداداً للبطولة.

وأوضح محمد جاسم أمين السر المساعد، مسؤول نشاط الجودو المحلي بالاتحاد، أن برنامج اعداد المنتخب سيستمر كما هو، حيث تم اعتماد إقامة المعسكر الخارجي لمنتخبي الناشئين والناشئات في مدينة القيروان التونسية، من 13 أبريل المقبل حتى 23 من الشهر نفسه، وذلك عقب عطلة عيد الفطر، مباشرة، لمدة 10 أيام.

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