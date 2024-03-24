تحضيرات مكثفة لغولف الإمارات استعداداً لـ«الألعاب الخليجية للشباب»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف التحضيرات الجادة التي تبعث على التفاؤل لتمثيل منتخبي الشباب والشابات للغولف في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، والتي تقام منافساتها في مختلف إمارات الدولة، في الفترة من 16 أبريل وحتى الثاني من مايو المقبلين، وبمشاركة 3500 رياضي ورياضية وتقام تحت شعار «خليجنا واحد شبابنا واعد».

وأكد اللواء عبدالله الهاشمي أن توجيهات رئيس الاتحاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه في مجلس الإدارة، ومتابعة معاليه سير العمل ومتطلبات الاستضافة تستهدف توفير كل متطلبات النجاح للمشاركين في الدورة الخليجية المقبلة، وسط قناعتنا المنشودة بأن «الكل فائز» بعيداً عن نتائج المنافسات على الرغم من السعي لتحقيقها، تطلعاً لمشاركة خليجية هادفة، تعزز قيم الروح الرياضية، ومد جسور التعاون بين الأشقاء.

تحضيرات

وأوضح اللواء عبدالله الهاشمي، أن التحضيرات تتواصل منذ يناير الماضي لمنتخبي الغولف، في العديد من أندية الغولف في الدولة، وتحت قيادة فنية من مدربي ومدربات منتخبات الغولف في الاتحاد، وبمتابعة دؤوبة من اتحاد اللعبة واللجنة الفنية في الاتحاد وتتضمن التحضيرات إلى جانب برنامج التدريبات، مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبين في عدد من البطولات المحلية، إضافة إلى مشاركتهم في العديد من البطولات الخليجية والعربية التي منحتهم المزيد من الخبرات وتعزيز الثقة بالنفس والتي أكدتها النتائج المتميزة التي حققها أبناؤنا وبناتنا باعتلائهم منصات التتويج في هذه البطولات.

تنسيق تام

وبين اللواء عبدالله الهاشمي، أن منافسات الغولف ضمن ألعاب دورة الخليج ستقام في أحد ملاعب الغولف المرموقة في الدولة في الفترة من 25 وحتى 28 أبريل المقبل، وتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع الاتحادات الخليجية للغولف التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذا الحدث الذي يقام المرة الأولى لهذه الفئة السنية للشباب تحت 18 سنة ويشهد مشاركة 3500 رياضي ورياضية يحلون ضيوفاً على بلدهم الثاني دولة الإمارات.

8لاعبين

وعن مشاركة الدول الخليجية في منافسات الغولف، أوضح أننا في اتحاد اللعبة نسقنا مع جميع الاتحادات الخليجية منذ فترة طويلة في شأن جميع المتطلبات وأهمية بل ضرورة المشاركة من ناحية عدد اللاعبين المشاركين في منافسات الغولف، ويتكون منتخب الشباب من 4 لاعبين ومنتخب الشابات من 4 لاعبات تحت 18 عاماً وفق لوائح ونظام الدورة الخليجية، هذا إلى جانب جميع الأمور التنظيمية والفنية والتحكيمية فتقوم اللجنة الفنية بتنظيم ومتابعة الإشراف الفني للمنافسات الخاصة بالغولف بتنظيم ومتابعة الإشراف الفني للمنافسات الخاصة بالغولف وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للغولف.

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