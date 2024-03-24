اختتام بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف

المصدر: وام

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اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف التي أقيمت في فندق ومنتجع دانات العين بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 8 دول.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين هشام الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأكد الطاهر أن المشاركة الكبيرة من لاعبي ولاعبات 8 دول تعكس النجاح الكبير للمبادرات العيناوية ومسابقات أجندة شهر مارس التي ساهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي مثمناً دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في الإمارة وصولا إلى ترسيخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية كمؤسسة مجتمعية رياضية عالمية.

وتوج الدولي الإماراتي عبدالله يونس الخميري بكأس بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف بعد تساوى ثلاثة لاعبين من الإمارات في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من 7 جولات ولكن أنظمة كسر التعادل منحت كأس البطولة والميدالية الذهبية إلى الشاب الواعد عبدالله يونس الخميري بينما حصل هزاع صلاح على الميدالية الفضية كما حقق الطبيب الشاب عبدالعزيز الشامسي على الميدالية البرونزية.

وأقيمت بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف وفقا للنظام السويسري من 7 جولات يحصل فيها كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة مع إضافة 3 ثواني لكل نقلة من بداية المباراة وفقا لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.

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