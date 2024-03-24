" بوجاتشار" دراج "فريق الإمارات" يتصدر المرحلة السادسة والتصنيف العام لطواف "كاتالونيا"

المصدر: وام

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صعد تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إلى منصة التتويج بالمرحلة السادسة من طواف "كاتالونيا" الذي أقيم من "بيرجا إلى كويرلات"، لمسافة 154 كم، بفضل انطلاقته الفردية القوية، محققا انتصاره الرابع خلال الموسم الحالي، ومعززا صدارته للتصنيف العام للسباق.

وعقب سيطرة فريق الإمارات على السباق في النصف الأول من المرحلة، هاجم الدراج السلوفيني قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 29 كيلومتراً، وتبقى 2.6 كيلومتر إلى قمة جبل كولادا دو سان إسديري، محققاً تقدماً وصل إلى 55 ثانية عن أقرب منافسيه، وهما ميكل لاندا من فريق "سودال كويكستب" وإيجان بيرنال، من فريق" إنيوس جرينادييرز".

وكان بوجاتشار قد تمكن من الحفاظ على تقدمه على الدراجين بيرنال، ولاندا اللذان لحقا به أيضاً قبل الختام، لكنه تمكن من عبور خط النهاية بفارق 57 ثانية عنهما.

وتبقى الآن مرحلة واحدة فقط في سباق طواف كاتالونيا 2024، انطلاقاً من برشلونة وعودة إليها، في طريق يبلغ طوله 145.3 كيلومتر مع 6 لفات على جبل "ألت دي مونتجويك"، فيما يظل كابتن فريق الإمارات متصدراً الترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية على لاندا.

وقال تادي بوجاتشار في تصريحات له عقب السباق أمس " كانت مرحلة صعبة للغاية، سيطرنا على الأداء منذ البداية بطريقة مميزة، ولكن عندما حان الوقت للتعامل مع المرتفعات الشديدة، حاول فريق "فيزما لييس أبايك" وضع وتيرة أكثر صعوبة للسباق مما أدى إلى تخلف بعض الدراجين من مجموعتنا".

وفي إيطاليا اسدل الستار على المرحلة الأخيرة من سباق "كوبي إي بارتالي"، والذي أقيم من "فورلي" وعاد إليها، لمسافة 157.9 كم، وفاز به جينو بيركموز من فريق "لوتو دستني"، على حساب لوكاس نيروكار من فريق "إيف - إيزي بوست".

كما أنهى دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات، المرحلة الخامسة والأخيرة من السباق في المركز العاشر، بعد أن تصدر أفضل مجموعة دراجين خلال الصعدات التي مر عليها السباق في ذلك اليوم وبعد أن حاول الهجوم قبل نهاية السباق بحوالي 8 كيلومترات.

وحصل المتسابق الإيطالي في فريق الإمارات، الذي فاز بالمرحلة الثانية من السباق، على المركز الثالث في التصنيف العام النهائي، بفارق 10 ثوان عن الفائز كوين بومان من فريق "فيزما لييس أبايك"

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