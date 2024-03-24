منتخب الجودو يحرز برونزية في بطولة تبليسي "جراند سلام"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز طلال شفيلي لاعب منتخب الجودو ميدالية برونزية في "وزن تحت 81 كجم" ببطولة "تبليسي "جراند سلام" بجورجيا.

وحقق شفيلي 3 انتصارات متتابعة ضمن المجموعة الثانية، بتفوقه أولاً على الروسي تاولان باسيف ثم البرتغالي أنري إيجوتيدز في الدور الثاني، والأذربيجاني عمر راجابلي في ربع النهائي، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الأوزبكي شريف الدين بولتابويف بضربة "تحت الكعب"، ليحقق الميدالية البرونزية.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن البرونزية تضاف لسلسلة نجاحات المنتخب عالمياً وترجمة لخطة الاتحاد الاستراتيجية، لاسيما أن البطولة تعد من أقوى الفعاليات لهذا العام بمشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 83 دولة.

وأضاف:" قدم اللاعب طلال شفيلي مستويات قوية في المنافسات التي خاضها، وحقق 3 انتصارات تعطي مؤشرات إيجابية، والخسارة التي تعرض لها جاءت بفارق بسيط للغاية، ونتطلع لمتابعة تقديم هذا المستوى في المنافسات الدولية القادمة".

من جهته قال اللاعب شفيلي عن إنجازه في البطولة: "تشكل هذه الميدالية دافعاً معنوياً كبيراً في فترة الإعداد المقبلة بعدما نجحت بالتأهل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأتطلع لإظهار مستوى أفضل في بطولة العالم بأبوظبي في مايو المقبل، والعمل على حصد المزيد من النتائج الجيدة".

من جانب آخر يختتم اللاعب جريجوري آرام مشاركة المنتخب في البطولة غداً ضمن منافسات "وزن تحت 90 كجم" أمام جيني أنطونيو لاعب منتخب الأوروجواي في المجموعة الرابعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز