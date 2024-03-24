هجن العاصفة تحلّق برموز الثنايا في مهرجان المرموم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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سجلت مؤسسة هجن العاصفة، حضوراً قوياً، أمس، في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن اليوم 11 لمهرجان المرموم التراثي للهجن.

ونجح المضمر غياث الهلالي في قيادة هجن العاصفة للفوز برمزين، بينما حصلت كل من مؤسستا هجن الرئاسة وهجن الشحانية على رمز. شهد التحديات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وقام بتتويج الفائزين بالرموز.

وذهب الناموس في التحدي الرئيس على كأس الثنايا البكار المفتوح إلى مؤسسة هجن العاصفة عن طريق «الشاهينية»، التي قادها غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن 12:04:4 دقيقة، ووضعت هجن الشحانية بصمتها على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح بقيادة المضمر فاران محمد قريع المري «مهول»، محققة الرمز الغالي في 12:08:1 دقيقة.

وسجلت مؤسسة هجن الرئاسة، حضوراً قوياً خلال الشوط الثالث، وحصلت «درة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، على كأس الثنايا البكار المحليات في 12:10:7 دقيقة.

وأضاف المضمر غياث الهلالي، الرمز الثاني لشعار هجن العاصفة من خلال «شاهين»، ليحصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات في 12:05:6 دقيقة.

من ناحية أخرى، يصل مهرجان المرموم التراثي للهجن، اليوم، إلى محطة سن الذلل والزمول لهجن أبناء القبائل، ويشهد مضمارالـ 8 كيلومترات بالمرموم إقامة 16 شوطاً لمؤسسات هجن أبناء القبائل، وستكون الأشواط الستة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج.

وأهدى سعيد الشيخ مضمر هجن العاصفة، الفوز بكأس الثنايا البكار المفتوح، وبندقية الثنايا الجعدان المحليات، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي مؤسسة هجن العاصفة.

وقال: أتمنى أن يكون سيف الإمارات من نصيب هجن العاصفة أو هجن الرئاسة.

وأوضح أن الرمز الذي فازت به «الشاهينية» هو الثاني لها، بعد تحقيقها إنجازاً في ميدان الجنادرية بالسعودية.

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