«بحر الفجيرة» بطل «الكرة الطائرة» في مهرجان كلباء الرمضاني

المصدر: كلباء - البيان

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توّج فريق بحر الفجيرة بكأس بطولة الكرة الطائرة في مهرجان كلباء الرمضاني، وذلك بعد فوزه على فريق البحر 2- 1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس، وحصل البطل على جائزة مالية قدرها 10000 درهم، بينما نال الوصيف 6000 درهم، ونال اللاعب محمد الجابري جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال الكابتن عبدالرحمن الشاعر جائزة أفضل مدرب، وذهبت جائزة أفضل إداري إلى سعود السماحي وكلاهما من فريق بحر الفجيرة، كما تم تكريم طاقم حكام بطولة الكرة الطائرة الحكم الدولي خالد الحنطوبي والحكم مازن محمد.

وشهد المباراة وتوج الفائزين، راشد الكندي رئيس مجلس الإدارة، الذي أثنى على المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في منافسات البطولة.

وأوضح عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن البطولة أبرزت بعض المواهب الشبابية والمستويات الفنية العالية وكانت فرصة لاكتشاف بعض المواهب التي يمكن أن يستفيد منها فريقا الصالات الرديف والفريق الأول، متمنياً استمرار المهرجان في الأعوام المقبلة وإضافة بعض الألعاب الأخرى ما يعطي الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة.

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