الجورجي ميخائيل بطل رمضانية الشطرنج السريع في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أحرز الجورجي ميخائيل مشيدليشفيلي، لقب البطولة الرمضانية للشطرنج السريع التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمشاركة 164 لاعباً ولاعبة من 18 جنسية، من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية، وجاءت صدارة ميخائيل بعدما حصل على 8 نقاط في 9 جولات، وجاء الأذربيجاني اليكسي بارسوف، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط وبكسر التعادل عن الكوبي والتر أرنسيبيا رودريجيز، بالرصيد نفسه، والثالث المصري عبدالرحمن هشام بالرصيد نفسه، فيما حصلت مريم المعيني على جائزة أفضل لاعبة من النادي.

وافتتحت الجولة الأولى نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وبحضور علياء المازمي رئيسة اللجنة الفنية بالنادي وإيمان آل علي رئيسة اللجنة الإعلامية بالنادي وقامت بتكريم الفائزين آمنة الملا المديرة التنفيذية للنادي، وحرص تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج على حضور جانب من المنافسات.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بالعدد الكبير الذي شارك في البطولة، وقالت: اعتدنا تنظيم بطولة في شهر رمضان الفضيل، ليكون النادي ضمن الأندية الشطرنجية التي نظمت بطولات في الشهر الكريم وهناك مكاسب كثيرة من التنظيم على المستوى الفني والتنظيم الإداري، والأهم إكساب لاعبات النادي خبرات عبر اللعب مع مدارس شطرنجية مختلفة، إضافة إلى خبرات التنظيم، كما وجهت الشامسي الشكر إلى تريم مطر تريم رئيس الاتحاد لحضوره ودعمه للبطولة، مؤكدة أن الأندية شريك استراتيجي مع الاتحاد من أجل هدف واحد وهو تجهيز لاعبين ولاعبات يمثلون المنتخب الوطني في البطولات الخارجية ورفع علم الدولة، وأيضاً اكتشاف المواهب من هذه البطولات.

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