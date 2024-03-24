الجزائري حمزة ياسين بطلاً لسباق ند الشبا للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج الجزائري حمزة ياسين بطلاً لسباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي وتحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس الجاري وتتضمن 9 ألعاب رياضية، وهي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وانطلق السباق الذي شهد مشاركة أكثر من 700 دراج من مختلف الجنسيات، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعضوي اللجنة التنفيذية علي عمر البلوشي وعادل البناي.

وحصد حمزة ياسين المركز الأول بعدما أنهى السباق في زمن قدره 01:31:43.176 ساعة متفوقاً بجزء من الثانية على المغربي سعيد أبو الواش الذي جاء في المركز الثاني بزمن 01:31:43.443 ساعة، وحل الإماراتي محمد أحمد المطيوعي في المركز الثالث بفارق أجزاء من الثانية فأنهى السباق في زمن 01:31:43.493 ساعة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين فاز البريطاني جون شاون كاري بالمركز الأول بعد إنهاء السباق في زمن 01:32:14.362 ساعة، وفي فئة أصحاب الهمم - دراجة الطريق - فاز عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن 10:42 دقائق، وأحمد محمد سيف البدواوي بالمركز الثاني بزمن 10:43 دقائق، وسالم جمعة صالح الجنيبي في المركز الثالث بزمن 12:40 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم (المكفوفين) فاز عبدالرحمن البستكي بالمركز الأول بزمن 22:03 دقيقة، تلاه أحمد سعيد النقبي في المركز الثاني بزمن 25:19 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم – دراجة اليد فاز العُماني سامي سالم سعيد بالمركز الأول بزمن 12:49 دقيقة، تلاه عايض علي في المركز الثاني بزمن 13:07 دقيقة، وحل سعيد راشد الظاهري في المركز الثالث بزمن 14:59 دقيقة.

الكرة الطائرة

شهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة انطلاقة قوية لفريق فهود زعبيل الذي فاز على «زعبيل 1» في المباراة الأولى بثلاثة أشواط نظيفة، وحصل الإيطالي جاكوبو ماساري من فهود زعبيل على جائزة أفضل لاعب، كما دخل فريق «الإمبراطور» المنافسات بقوة محققاً فوزاً ثميناً في الجولة الأولى على حساب العميد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتوج اللاعب الإيطالي بورو لوكا من فريق الإمبراطور بلقب أفضل لاعب في المباراة، وتقام الليلة منافسات الجولة الثانية، فيلتقي فهود زعبيل والعميد في الساعة 9:15 مساء ويواجه «زعبيل 1» الإمبراطور في الساعة 11:15 مساء.

«شد الحبل»

تنطلق الليلة منافسات بطولة شد الحبل التي يشارك فيها 660 لاعباً من 44 فريقاً سيتنافسون ضمن ثلاث فئات وهي الفئة المجتمعية التي يشارك فيها 24 فريقاً، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية ويشارك فيها 12 فريقاً، وفئة الناشئين التي يشارك فيها 8 فرق، ومن أبرز الفرق المشاركة في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية القيادة العامة للدفاع المدني، ووزارة الدفاع، والقيادة العامة للحرس الأميري بحكومة الشارقة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجمع ند الشبا الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقوات البرية، والحرس الوطني بأبوظبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، وجمارك دبي. وتقام منافسات بطولة شد الحبل داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

أسفرت مباريات اليوم الثالث من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، عن فوز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على بلدية دبي بنتيجة 25-16 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها، فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي على القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 28-25، وبذلك تصدر فريق الاتحادية قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز في 3 مباريات، وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق مياه دبي على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 26-22، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 26-5، وبذلك تصدر فريق ماي دبي قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة.

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