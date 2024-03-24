عبدالعزيز النعيمي: نجاحات متواصلة لفعاليات «رمضانية عجمان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن سعادته بالنجاحات المتواصلة لفعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مؤكداً أن الحدث يمضي في درب الإنجازات التي وضعت لبناتها الأولى في النسخة الأولى عام 2019.

وقال إن كلمة السر في نجاح الدورة في النسخ الثلاث الماضية والبداية القوية للنسخة الحالية هي دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات سموه التي انعكست إيجاباً على البطولة التي تحولت إلى منصة لتطوير التعاون بين الدوائر الحكومية، ومد جسور التواصل بين الموظفين، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة، وإبراز قدرات ومواهب الشباب، إلى جانب إحياء التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز العطاء الإنساني.

وأشاد بجهود اللجنة العليا المنظمة، مؤكداً ثقته التامة في أعضاء اللجنة المنظمة وجميع الأعضاء في مختلف اللجان الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل استمرارية نجاحات البطولة، شاكراً دائرة الموارد البشرية بعجمان ومركز كواترو الرياضي والجهات الراعية على أدوارهم ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم الحدث وترسيخ مكانته بوصفه مناسبة رياضية بارزة، وملتقى مجتمعياً ثقافياً مميزاً ليس في إمارة عجمان فحسب، بل على مستوى الدولة.

ووجه الشكر لجميع الفرق المشاركة في مسابقات البطولة، وللجماهير التي ألهبت حماس اللاعبين وشكلت حضوراً مميزاً في الملاعب المختلفة، مرجعاً تزايد أعداد المشاركين والمتابعين للنسخة الحالية إلى التنوع الكبير في الألعاب الرياضية بتنظيم 11 فعالية مختلفة، وهو الأمر الذي خلق زخماً إضافياً وأعطى قوة أكبر للبطولة، مؤكداً أن الكل فائز في هذه الدورة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لمرافق البطولة وملاعب المباريات في مركز كواترو الرياضي ومركز عجمان الإبداعي في مشيرف للوقوف على مستوى الجهود المبذولة في تنظيم وتطوير الحدث، والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت التي تحتضن البطولات والفعاليات، حيث حرص على متابعة جانب من مباريات كرة السلة والبادل تنس وبطولة الألعاب الشعبية.

وعلى صعيد المنافسات شهدت بطولة الكرة الطائرة الشاطئية صعود فرق الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان و«واي إم كي» والأكاديمية الأولمبية الوطنية ودائرة البلدية والتخطيط إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على فرق «بالا سايكسز» و«إي واي إي» وأونلي فريش وجامعة عجمان توالياً في الدور ربع النهائي.

وضمن الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان تأهله بعدما تفوق على «بالا سايكسز» بنتيجة شوطين دون رد، وتجاوز «واي إم كي» فريق «إي واي إي» بنتيجة شوطين مقابل شوط في مباراة متكافئة بين الطرفين، وبالنتيجة نفسها تغلب الأكاديمية الأولمبية الوطنية على أونلي فريش، بينما انتهت المواجهة الرابعة بفوز دائرة البلدية والتخطيط على جامعة عجمان بشوطين دون مقابل.

وتقام مباراتا نصف النهائي الاثنين، حيث يلتقي الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية في الساعة العاشرة مساءً، ويواجه «واي إم كي» دائرة البلدية والتخطيط في الحادية عشرة مساءً.

وفي منافسات كرة السلة أكد فريق «إيجلز» جدارته بالتأهل للدور نصف النهائي متصدر المجموعة الثانية بفوزه الصعب على «ني إليت» بنتيجة 37-34، وحقق دائرة الميناء والجمارك انتصاراً شرفياً على حساب جامعة المدينة عجمان بنتيجة 20-0، ليحل ثالثاً في المجموعة الأولى ويغادر البطولة، وفاز بالنتيجة نفسها فرسان الموستاج على الأكاديمية الأولمبية الوطنية، لكن هذا الفوز لم يشفع له بالتأهل لاحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية.

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