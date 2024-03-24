الجزيرة يكسب الوصل ويشارك الشارقة صدارة أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصل فريق كرة اليد بنادي الجزيرة مشواره الناجح هذا الموسم، وشارك فريق الشارقة صدارة دوري رجال اليد، في انطلاق الجولة العاشرة بالدور الأول للمسابقة، عقب فوزه بعقر داره على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 31/ 25 رغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل 13/ 13، ليرفع فخر أبوظبي رصيده إلى 22 نقطة ولكن فارق الأهداف منحه الوصافة المؤقتة خلف الشارقة والذي لديه مباراة مؤجلة مع شباب الأهلي الثالث برصيد 20 نقطة ستقام الثلاثاء المقبل، واستمر الوصل بمركزه السادس برصيد 16 نقطة.

وبنفس الجولة وعقب مباراة ماراثونية جمعت بين فريق العين وضيفه فريق مليحة انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة عادلة للفريق 25/25 بختام مباراة شهدت تبادل التقدم رغم أن الشوط الأول انتهى لصالح أصحاب الأرض فريق مليحة 11/ 10، ولم يستطع فريق مليحة الاستمرار في التقدم خلال الشوط الثاني للمباراة وبنفس الوقت لم يسعفه الوقت برد الدين لخسارته في الدور الأول أمام العين 23 /25 وبهذه النتيجة استمر مليحة بالمركز الرابع برصيد 20 نقطة ومليحه الخامس برصيد 18 نقطة.

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