مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ 192 ميدالية

المصدر: وكالات

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نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا في إنهاء مشاركتها متوجة بـ 192 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة في المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من الثامن إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الإولمبية المصرية اليوم السبت أن بعثة مصر حصدت 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وأضاف أنه بهذا الحصاد الكبير من الميداليات تكون مصر قد حطمت الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب 2019 حينما توجت البعثة المصرية بـ 94 ميدالية ذهبية مقابل 102 ميدالية ذهبية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة ، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.



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