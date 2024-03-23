«أوسكار» بطل الهوكي الخماسي

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق أوسكار بلقب النسخة الثالثة من بطولة الهوكي الخماسي، التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي، بعد تغلّبه على فريق خليفة 5-2، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب المدرسة الأمريكية للإبداع في الشارقة.

ونجح فريق أوسكار في حصد اللقب للمرة الأولى في البطولة، التي أقيمت بمشاركة 16 فريقاً.

حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين عبدالعزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وعبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي.

وفاز عدنان مشكوربلقب أفضل حارس، ومحمد أسامة بلقب أفضل مدافع، ومهيتاب شفيق بجائزة الهداف، ومحمد حسن بلقب أفضل لاعب، فيما فاز فريق«توب لايون» بجائزة الفريق المثالي.

وأكد عبدالله سلطان الدح أن مشاركة 16 فريقاً في النسخة الثالثة للبطولة تعكس التطور الكبير للعبة ومدى انتشارها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز