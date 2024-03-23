هجن "العاصفة" تتألق برموز الثنايا في مهرجان المرموم التراثي

المصدر: وام

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سجلت مؤسسة هجن العاصفة، حضورا قويا من خلال مشاركتها اليوم السبت، في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024.

واستطاع المضمر غياث الهلالي قيادة هجن العاصفة للفوز برمزين، بينما حصلت مؤسستا "هجن الرئاسة" و"هجن الشحانية" على رمز لكل منهما في تحديات اليوم التي شهدها الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم حيث قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وذهب الناموس في التحدي الرئيس، على كأس الثنايا الأبكار المفتوح، إلى مؤسسة هجن العاصفة التي وضعت كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نصب عينها بعدد من الأسماء، إلا أن الفوز كان من نصيب (الشاهينية) التي قادها المضمر غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن قدره 12:04:4 دقيقة.

وفازت هجن الشحانية ببندقية الثنايا الجعدان المفتوح، عبر المضمر فاران محمد قريع المري الذي قاد (مهول) إلى حصد الرمز الغالي في توقيت قدره 12:08:1 دقيقة.

وسجلت مؤسسة هجن الرئاسة حضورا قويا من خلال الشوط الثالث، وذلك بحصول (درة) بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، على كأس الثنايا الأبكار المحليات بعد وصولها لخط النهاية في زمن وقدره 12:10:7 دقيقة.

وأضاف المضمر غياث الهلالي الرمز الثاني لشعار هجن العاصفة، وذلك من خلال نجاح (شاهين) في حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات بعد أن أكمل رحلة السباق في زمن قدر 12:05:6 دقيقة.

ويصل مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، مساء غد الأحد إلى محطة سن الذلل والزمول لهجن أبناء القبائل، ويشهد مضمار الثمانية كيلومترات إقامة ستة عشر شوطا لمؤسسات هجن أبناء القبائل، وستكون الأشواط الستة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج.

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