الجزائري حمزة ياسين يفوز بلقب الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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فاز الجزائري حمزة ياسين بلقب سباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومترا، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية".

واستطاع الدراج الجزائري حصد المركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، التي شارك فيها أكثر من 700 دراج، بعد أن تمكن من إنهاء السباق في زمن 01:31:43.176 ساعة متفوقا بجزء من الثانية على المغربي السعيد أبوالواش الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 01:31:43.443 ساعة، وحل الإماراتي محمد أحمد المطيوعي في المركز الثالث بفارق أجزاء من الثانية منهيا السباق في زمن 01:31:43.493 ساعة.

حضر المنافسات سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين فاز البريطاني جون شاون كاري بالمركز الأول بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 01:32:14.362 ساعة، تلاه البلجيكي بارت فان دين دريس في المركز الثاني بزمن قدره 01:32:15.184 ساعة، وحل الجزائري نور الدين حوشين في المركز الثالث بزمن قدره 01:32:15.293 ساعة.

وفي فئة أصحاب الهمم، دراجة الطريق، فاز الإماراتيون عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن قدره 10:42 دقائق، وأحمد محمد سيف البدواوي في المركز الثاني بزمن 10:43 دقائق، وسالم جمعة صالح الجنيبي في المركز الثالث بزمن 12:40 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم (المكفوفين) فاز الإماراتي عبدالرحمن البستكي بالمركز الأول بزمن 22:03 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد سعيد النقبي في المركز الثاني بزمن 25:19 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم (دراجة اليد) فاز العماني سامي سالم سعيد بالمركز الأول بزمن 12:49 دقيقة، تلاه الإماراتي عايض علي الأحبابي في المركز الثاني بزمن 13:07 دقيقة، وحل الإماراتي سعيد راشد الظاهري في المركز الثالث بزمن 14:59 دقيقة.

وتنطلق غداً الأحد منافسات بطولة شد الحبل التي يشارك فيها 660 لاعبا يمثلون 44 فريقا يتنافسون ضمن ثلاث فئات هي الفئة المجتمعية التي يشارك فيها 24 فريقا، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية ويشارك فيها 12 فريقا، وفئة الناشئين التي يشارك فيها 8 فرق.

وشهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة انطلاقة قوية حيث أقيمت مباراتان، فاز في الأولى "فهود زعبيل" على "زعبيل 1" بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية فاز "الامبراطور" على "العميد" بنتيجة 3-1.

وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" على بلدية دبي 25-16 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة، فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 28-25.

وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق مياه دبي على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 26-22، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 26-5.

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