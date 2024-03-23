جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الأوّل

المصدر: أ ف ب

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سينطلق بطل العالم في آخر ثلاثة مواسم الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تسجيله أسرع لفة في التجارب الرسمية السبت.

في ظروف غائمة على حلبة ألبرت بارك في ملبورن وأمام 124 ألف متفرّج في رقم قياسي ليوم سبت في أستراليا، تفوّق سائق ريد بول على الإسباني كارلوس ساينس جونيور (فيراري) وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما حل البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) رابعاً.

هيمن فيرستابن على الجولتين الأولى والثانية في البحرين والسعودية، ويسعى في أستراليا لتحقيق فوزه العاشر توالياً لمعادلة رقمه القياسي الذي سجله العام الماضي.

ورفع فيرستابن سلسلة انتصاراته المتتالية التي استهلها في جائزة اليابان الكبرى العام الماضي إلى 9. وفي حال فوزه بجائزة أستراليا، سيعادل رقمه القياسي الشخصي بعشرة انتصارات توالياً سجّله العام الماضي محطّماً الرقم القياسي للألماني سيباستيان فيتل (2013).

قال فيرستابن الذي سينطلق من المركز الأول للمرة الثالثة توالياً وتوّج الموسم الماضي في ملبورن "لم يكن الأمر متوقعاً نوعاً ما اليوم. كانت اللفتان (في الفترة الثالثة) جيدتين جداً".

تابع فيرستابن الذي سينطلق من المركز الاول للمرة الـ35 في مسيرته "نهاية أسبوع مخادعة نوعاً ما، تبدو فيراري سريعة جداً في الخطوط المستقيمة ما يجعل من سباق الغد مثيراً".

وكان فيرستابن (26 عاماً) أكّد نيته البقاء مع الحظيرة النمسوية حتى نهاية عقده حتى 2028، بعد أسابيع من الأزمة التي عصفت بالفريق بسبب مديره كريستيان هورنر الذي اتهم بـ "سلوك غير لائق" تجاه احدى الموظفات قبل أن تتم تبرأته بعد تحقيق داخلي.

وكان فيرستابن لوّح بعد فوزه بسباق السعودية بالرحيل في حال انفصل ريد بول عن المستشار الخاص النمسوي هيلموت ماركو في ظل صراع نفوذ قويّ داخل الادارة.

من جهته، عاد ساينس إلى الحلبات بعد غيابه عن جائزة السعودية الكبرى لخضوعه لجراحة قبل نحو أسبوعين بسبب التهاب الزائدة الدودية، علماً ان البريطاني الشاب أوليفر بيرمان حلّ بدلاً منه في السباق الأخير.

قال ساينس "كان الأسبوعان الماضيان صعبين، أيام كثيرة في السرير بانتظار معرفة ما إذا كنت قادراً على التواجد هنا".

تابع "تحقيق المركز الثاني بعد تصدر (فترة من) التجارب أمر لا يُصدّق".

ولم يتأهل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) إلى الفترة الثالثة من التجارب وسينطلق من المركز الحادي عشر.

- ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:15.915

2. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:16.185

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:16.274

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:16.315

5. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.435

6. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:16.572

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.724

8. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:16.788

9. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:17.072

10. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:17.552



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