فوز «الهبيبة» و«الوثبة» و«التماس» بكؤوس الثنايا في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تواصلت، في ميدان المرموم للهجن مساء أمس، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، في يومه العاشر، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وأقيمت تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست الشعارات المختلفة على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز، بواقع 3 كؤوس و3 بنادق.

واستطاعت «الهبيبة» المملوكة لحميد سعيد عامر النيادي، مواصلة مشوارها مع الإنجازات والرموز، وتمكنت من حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزته البالغة مليون ونصف المليون درهم في 12:09:1 دقيقة.

وواصل شعار صالح محمد بن نصره العامري، تألقه من خلال المهرجان، حيث قدم «برق» نجماً في ثاني الأشواط للثنايا الجعدان المفتوح، حيث حصد البندقية الغالية وجائزة المليون درهم، بعد مرور 12:07:6 دقيقة.

وتألقت «الوثبة» المملوكة لمانع علي محمد حماد الشامسي، ونجحت في حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المحليات وجائزة المليون درهم في 12:20:3 دقيقة.

وذهبت بندقية الثنايا الجعدان المحليات إلى شعار حمد محمد سهيل العامري الذي قدم المرشح الأبرز للرمز «المقطع»، الذي أكمل رحلته الناجحة إلى خط النهاية في 12:20:6 دقيقة.

وانتزعت «التماس» كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار الإنتاج وأهدته إلى مالكها سعيد فلاح جابر الأحبابي، وذلك في توقيت بلغ 12:15:0 دقيقة.

ونجح «المشهر» المملوك لأحمد سلطان الحلامي في الحصول على بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج في 12:16:9 دقيقة. وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز.

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