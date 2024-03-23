شباب الأهلي والنصر في «دوري اليد» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام، في العاشرة مساء اليوم، مباراتان، في ختام الجولة العاشرة بالدور التمهيدي لدوري رجال اليد، بمواجهتين بين أندية المقدمة والقاع، ويستقبل الشارقة المتصدر برصيد 22 نقطة، فريق دبا الحصن السابع برصيد 13 نقطة، فيما يحل شباب الأهلي الوصيف برصيد 20 نقطة، ضيفاً على فريق النصر الثامن برصيد 11 نقطة.

ويخوض فريق الشارقة مباراته أمام دبا الحصن، في ثاني مواجهة بين الفريقين خلال أسبوعين، وحقق دبا الحصن الفوز في اللقاء الأول على الشارقة حامل اللقب على مدار 7 سنوات، 24 - 23، ولذلك يسعى الشارقة لرد الاعتبار، وبنفس الوقت، يمني الضيف الحصناوي النفس بتكرار الفوز، لتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وتشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بالقلعة الزرقاء، مباراة شباب الأهلي والنصر، ويستهدف «فرسان دبي» اعتلاء القمة، حال تعثر الشارقة، و«العميد» للهروب من القاع. وينشد النصر الفوز ليرد اعتباره من خسارته في الدور الأول 24 - 34.

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