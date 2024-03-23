112 فريقاً في كأس الاتحاد للشطرنج السريع

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات للشطرنج السريع، بتنظيم اتحاد الإمارات للشطرنج، ومشاركة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 33 جنسية، من بينهم 55 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، من ضمنهم 20 أستاذ دولي كبير.

ورصد الاتحاد 24.500 ألف درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى. وتدخل البطولة ضمن قائمة بطولات الشطرنج التي تقام خلال شهر رمضان والتي بدأت ببطولة الوفاء لزايد الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولات الشارقة للشطرنج السريع والخاطف، وبطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبطولة نادي أبوظبي للألعاب الذهنية والشطرنج.

وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أنّ البطولة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها اتحاد اللعبة لاستقطاب المواهب، ومثل هذه البطولات تشارك فيها عائلات شطرنجية. وقال: تعتبر جوائز البطولة هي الأكبر وتوجد جوائز لأفضل فريق عائلي وأفضل فريق إماراتي للرجال والسيدات.

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