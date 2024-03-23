«عمومية الدراجات» تعتمد التقارير المالية والإدارية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس إدارة اتحاد الدراجات، أول من أمس، جمعيته العمومية العادية لعام 2024، بمقر الاتحاد بمضمار زايد في الشارقة، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، وعبدالعزيز الحصان، ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وممثلي 10 أندية من أعضاء الجمعية العمومية. وتم اعتماد كل التقارير الإدارية والمالية الخاصة بالعام الماضي.

واستعرض الاتحاد خلال الاجتماع، إنجازات المجلس خلال 4 سنوات، سواء على مستوى البنية التحتية أو نتائج المنتخبات التي أصبحت علامة فارقة في الرياضة الإماراتية بأي مشاركة خارجية. ورحب منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، بالحضور، وشكر الأندية على تعاونها مع الاتحاد خلال العام الماضي والدورة الانتخابية عامة.

وأكد ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات، أن الجمعية العمومية اعتمدت كل التقارير الإدارية والمالية، كما تلقى مجلس الإدارة طلباً من نادي الشارقة بزيادة عدد سباقات الناشئين والأشبال والشباب لزيادة قاعدة المشاركين.

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