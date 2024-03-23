خايدوكوف وروبنز بطلا تحدي الموانع في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حلّق الروسي نيكيتا خايدوكوف، والدنماركية إيدا روبنز، بلقبي بطولة تحدي الموانع، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، المقامة حالياً في المجمع الرياضي بند الشبا تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 الجاري، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

وانتزع خايدوكوف المركز الأول في سباق تحدي الموانع، بعد نجاحه في اجتياز 11 عائقاً موزعة على مسافة 400 متر في زمن قدره 01:59 دقيقة، متفوقاً بخمس ثوانٍ فقط على الإماراتي عبدالله فؤاد الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 2:04 دقيقة، فيما حل الإماراتي محمد المصلحي في المركز الثالث بفارق ثانية واحدة، بعدما أنهى السباق في زمن 02:05 دقيقة.

وفي فئة السيدات فازت روبنز بالمركز الأول بعدما أنهت السباق في زمن قدره 02:19 دقيقة، تلتها الروسية أليسا بتروفا في المركز الثاني بزمن 02:27 دقيقة، وحلت الروسية كوبيكو أولغا في المركز الثالث بزمن 02:37 دقيقة.

ويبلغ مجموع جوائز تحدي الموانع 290 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على 100 ألف درهم، والفائزة بالمركز الأول في فئة السيدات على 100 ألف درهم.

وسجلت بطولة تحدي الموانع التي يتم تنظيمها لأول مرة ضمن دورة ند الشبا، مشاركة 700 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية حاولوا جميعاً تخطي الحواجز في زمن أقصاه 4 دقائق، ولم يتمكن العديد من المتسابقين من إكمال جميع الموانع في الزمن المطلوب، حيث يتطلب إكمالها قوة بدنية مع لياقة ومرونة عالية، إضافة إلى السرعة الكبيرة في الانتقال من بين حاجز وآخر.

تجربة ناجحة

وأكد حسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية، أن بطولة تحدي الموانع 400 متر، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، كانت تجربة ناجحة ومشجعة لتكرارها في النسخة المقبلة للدورة، مشيراً إلى أنها سجلت إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات، ما يعكس شعبيتها واتساع قاعدة ممارسيها في السنوات الأخيرة، وقال: نحرص أن تلبي دورة ند الشبا مختلف الأذواق، وتحدي الموانع من الرياضات التي تحظى باهتمام من قبل شريحة واسعة في مجتمع الإمارات، لذلك قمنا بإضافتها إلى قائمة ألعاب دورة ند الشبا في شكل جديد لمسافة 400 متر، لأننا اعتدنا المسافات القصيرة في تحدي الموانع التي تعتمد على اللياقة والقوة، ولذلك فإن هذه التجربة الجديدة تعتمد على أن يتمتع المشارك بلياقة بدنية عالية، إضافة إلى القوة العضلية حتى يتمكن من تجاوز العقبات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية عالية تصل إلى 100 ألف درهم للبطل، ما أسهم في زيادة عدد المشاركين على مدار أيام البطولة.

وأوضح المزروعي، أن الأرقام التي تم تسجيلها كانت جيدة، سواء في منافسات الرجال أو السيدات، وبالتالي فإن تحدي الموانع شكّل إضافة مميزة للنسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية.

كما أكد المزروعي، أن دورة ند الشبا الرياضية تعيش حالة من التطور المستمر وتواصل نجاحاتها بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أنها علامة فارقة على مستوى الفعاليات الرياضية في المنطقة.

بدوره، قال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي، الراعي الماسي لدورة ند الشبا الرياضية: «انطلاقاً من مكانتنا كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ندرك في «دي بي ورلد» أهمية وقوة ربط المجتمعات، وفخورون بكوننا الشريك الماسي لهذا الحدث الملهم الذي يدخل عامه الحادي عشر، ما يعكس بدوره إيماننا الراسخ بقدرة الرياضة على تعزيز الترابط والتواصل بين الناس، وضخ الطاقة الإيجابية في المجتمعات، هذا إلى جانب تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة».

وأضاف بن دميثان: «تعد بطولة ند الشبا الرياضية منصة مهمة ومنبراً رائداً لدعم الرياضيين في دولة الإمارات، حيث ستؤهلهم لخوض التنافس ضد أفضل وأهم المواهب على مستوى العالم، سعداء بكوننا جزءاً من نجاح هذا الحدث الرياضي الرائد».

الكرة الطائرة

من ناحية أخرى، تتواصل منافسات بطولة الكرة الطائرة اليوم بمباراتين، إذ يلتقي فريق الجوارح مع إتش إم إس، وزعبيل 2 مع الملك.

سلة الكراسي

وشهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، إثارة كبيرة في الجولة الثانية، حيث أقيمت 4 مباريات ضمن تصفيات المجموعتين الأولى والثانية، وفاز فريق بلدية دبي على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 41–40، وفريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنتيجة 27 - 12.

وفي منافسات المجموعة الثانية، حقق فريق محاكم دبي، الفوز على ماي دبي بنتيجة 30 - 14، ومركز وريزيدنس البستان على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 24 - 8.

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