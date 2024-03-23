10 محطات تجهّز منتخب الجودو لـ «مونديال أبوظبي»

المصدر: أبو ظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق اتحاد الإمارات للجودو، المرحلة الأخيرة من خطة تجهيز منتخبنا الوطني للمشاركة بطموحات كبيرة في بطولة العالم للجودو، التي ستقام في أبوظبي في الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، وتشمل المرحلة 10 بطولات ومعسكرات خارجية في دول أوروبية وآسيوية. ووفق برنامج الإعداد، أقام منتخبنا معسكراً في مدينة نورمبرج الألمانية، تلته المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في تبليسي عاصمة جورجيا، كما يشارك في بطولة الجائزة الكبرى في مدينة أنطاليا التركية، من 27 إلى 31 الجاري.

ويستمر الإعداد بإقامة معسكرين تدريبين، بمشاركة جميع عناصر المنتخبات، الأول في أنطاليا من 31 مارس إلى 7 أبريل المقبل، والثاني في بودابست برومانيا من 7 إلى 14 أبريل، وبعد فترة راحة لمدة أسبوع، يقام معسكران تدريبان متزامنان لفئات مختلفة في كل منهما، الأول في دوشنبه بطاجكستان من 23 أبريل إلى 1 مايو المقبل، والثاني في تبليسي بجورجيا من 28 أبريل إلى 17 مايو.

ويخوض منتخبنا غمار الجائزة الكبرى في دوشنبه من 1 إلى 5 مايو المقبل، ثم الجائزة الكبرى في أستانا عاصمة كازاخستان من 8 إلى 15 من الشهر ذاته، قبل أن يحين الموعد الكبير مع «مونديال أبوظبي».

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، عن التطلعات التي يطمح لها اتحاد الجودو من أجل إعداد عناصر المنتخب للظهور بقوة في بطولة العالم المقبلة التي تشكل محطة مهمة في احتضان وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة رياضة الجودو على الصعيد العالمي، ودورها المحوري في احتضان أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية في الوقت الحالي، من حيث تنوع وقيمة الأحداث الدولية الكبرى التي تقام على أرضها، ومنها رياضة الجودو، مع إقامة منافسات جائزة أبوظبي الكبرى سنوياً، بمشاركة كبيرة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم.

وأكد رئيس الاتحاد، أن الهدف على المدى الطويل إعداد المنتخب للمشاركة التاريخية المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، مع حجز 5 لاعبين مقاعدهم لحد الآن، في أكبر حضور إماراتي برياضة الجودو في الدورة الرياضية الأكبر في العالم، لكن الطموح قائم أيضاً لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم المقبلة، لما تحمله من قيمة كبيرة بإقامتها في أبوظبي، ترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ما أسهم في الحصاد الوفير الذي حققته رياضة الجودو على مدار سنوات طويلة، ورفع سقف الطموح لدينا وضاعف المسؤولية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

تصنيف

ويحتل لاعبو منتخبنا الوطني مراكز متقدمة على التصنيف العالمي للجودو من قبل الاتحاد الدولي للعبة، ونجح 5 لاعبين في حجز مقاعدهم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، وهم: نارمند بيان وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف وزن فوق 100 كجم، واللاعبة بشيرات خرودي وزن تحت 52 كجم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز