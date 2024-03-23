ستارك والفهيم جاهزان لمونديال الزوارق السريعة في فيتنام

المصدر: دبي - البيان

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أكد فريق فيكتوري للزوارق السريعة، جاهزيته للجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة 2024، والتي تستضيفها مقاطعة كوي نون-بينه دينه في فيتنام، بمشاركة نخبة الأبطال العالميين.

ويتطلع سفراء الإمارات في فريق فيكتوري، إلى استثمار البداية الرائعة التي سجلها الفريق في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الاندونيسية، وتمكن فيها زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، من حصد 25 نقطة أهلته لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام.

وعاد قائد زورق فيكتوري 3 أحمد عبدالكريم الفهيم، للمشاركة مجدداً في البطولة العالمية بعد غيابه عن الجولة الأولى، ويتطلع لوضع بصمة مع زميله المتميز السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، والذي يتطلع لمشوار ناجح واعتلاء الصدارة مبكراً، بعد ظهوره اللافت العام الماضي وإنهائه الموسم في المركز الثاني.

وأشاد أحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالدعم المستمر من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والتشجيع الدائم من الإدارة التنفيذية في النادي.

وأوضح أن وفد فيكتوري سيتوجه إلى هانوي ومنها إلى مقاطعة كوي نون-بينه دينه الفيتنامية مبكراً للتحضير للسباق المرتقب، حيث سيسافر وفد المقدمة غداً فيما يلتحق قائدا زورقي الفريق أحمد عبدالكريم الفهيم والسويدي أريك ستارك بالبعثة يوم الأربعاء المقبل لخوض المنافسات.

وقال إن نظام المنافسات في جولات بطولة العالم «فورمولا 1» صار أكثر إثارة ومتعة، وخصص اليوم الأول للتجارب وتصفيات أفضل زمن، بينما خصص السبت المقبل لمنافسات السرعة ويقام السباق الرئيسي الأحد.

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