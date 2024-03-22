سعيد بن حمدان يشهد ختام «دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الثانية عشرة بنادي دبي لأصحاب الهمم، والتي شارك فيها 548 متنافساً من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتكريم 30 فائزاً وفائزة.

وقد استهل حفل الختام بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيسة الفلاسي رئيسة اللجنة المنظمة التي وجهت الشكر إلى حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لرعايتها السنوية للمسابقة وتشجيع أصحاب الهمم على الإقبال على كتاب الله جلا وعلا حفظاً وفهماً وأداء وتدبراً.

كما وجهت رئيسة الفلاسي الشكر إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لحضوره حفل الختام وتكريمه الفائزين.

أعقب ذلك مشاهدة فيديو توثيقي للمسابقة في نسخها المختلفة ثم قدم أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم أوبريت «التومينة» الذي جسد المراسم التقليدية التي كانت تقام في الاحتفال بختم القرآن ومن ثم تكريم الفائزين الذي شمل أجمل صوت للبنين وفاز به محمد إبراهيم خان وأجمل صوت للبنات وحصلت على لقبه أمينة يوسف إبراهيم، بينما فاز كرم محمد بجائزة أصغر متسابق وفاطمة مسعود مسلم بجائزة أصغر متسابقة.

وعلى صعيد الفائزين من دول مجلس التعاون الخليجي فازت نور عبدالرزاق غلام من البحرين في مسابقة «القرآن كاملاً».

وقدم ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم هدية تذكارية للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، كما وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها السنوية للمسابقة منذ 12 عاماً، كما وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لتشريفه حفل الختام وكلماته المحفزة للفائزين وفرق عمل مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم.

سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، يشهد ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم#البيان_الرياضي pic.twitter.com/SJaYBbADQx — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 22, 2024

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