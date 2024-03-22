10 محطات تجهز منتخب الجودو لـ"بطولة العالم" في أبوظبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن المرحلة الأخيرة من خطة تجهيز المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة العالم المقررة بأبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتي تتضمن المشاركة في 10 بطولات ومعسكرات خارجية في دول أوروبية وآسيوية.

واختتم منتخب الجودو معسكر إعداد لمدة أسبوع في مدينة نورمبرج الألمانية من 10 إلى 17 مارس الحالي، وانتقل للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في تبليسي بجورجيا المقامة حالياً إلى 27 مارس، تعقبها المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بمدينة أنطاليا التركية من 27 إلى 31 مارس.

ويستمر الإعداد بإقامة معسكرين آخرين، الأول في أنطاليا من 31 مارس الحالي إلى 7 أبريل المقبل، والثاني في بودابست برومانيا من 7 إلى 14 أبريل، ثم يتواصل الإعداد بمعسكرين أيضاً متزامنين لفئات مختلفة في كل منهما، الأول في دوشنبه بطاجكستان من 23 أبريل إلى 1 مايو المقبلين، والثاني في تبليسي بجورجيا من 28 أبريل إلى 17 مايو المقبلين أيضاً.

كما يشارك المنتخب في بطولة "الجائزة الكبرى" في دوشنبه بطاجكستان من 1 إلى 5 مايو المقبل، ومنافسات "الجائزة الكبرى" في أستانا بكازاخستان من 8 إلى 15 من الشهر ذاته.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، تطلعهم لإعداد عناصر المنتخب لإظهار المستويات المتطورة في بطولة العالم المقبلة لأنها تشكل محطة مهمة في دعم دولة الإمارات لتطور رياضة الجودو عالمياً، وترسيخ دورها المحوري باحتضان أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، بتنوع وقيمة الأحداث الدولية الكبرى التي تقام على أرضها، ومنها رياضة الجودو، واستضافة جائزة أبوظبي الكبرى سنوياً بمشاركة كبيرة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم.

وأضاف:" الهدف على المدى الطويل هو إعداد المنتخب للمشاركة التاريخية المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "باريس 2024"، مع تأهل 5 لاعبين "حتى الآن" هم نارمند بيان "وزن تحت 66 كجم"، وطلال شفيلي، "وزن تحت 81 كجم"، وظافر آرام "وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف " وزن فوق 100 كجم"، واللاعبة بشيرات خرودي "وزن تحت 52 كجم في أكبر حضور إماراتي برياضة الجودو في الحدث العالمي".

وقال:" الطموح قائم أيضاً لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم المقبلة، لما تحمله من قيمة كبيرة بإقامتها في أبوظبي، ترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، الأمر الذي ساهم في الحصاد المتميز الذي حققته رياضة الجودو على مدار سنوات طويلة، ما يرفع سقف الطموح لدينا ويضاعف المسؤولية لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأشار سعادة الدرعي إلى أن الاتحاد يعمل على خطة إستراتيجية من أجل صقل وتطوير المهارات لرياضييه وفق أكبر قاعدة، والعمل على تحقيق الإنجازات في الوقت الحاضر، والبناء للمستقبل لضمان الاستدامة في صعود المواهب ورفع قدراتها وفق الأساليب الفنية والعلمية المدروسة والمحددة لمساراتهم لسنوات قادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز