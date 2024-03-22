باتسو ألتان تتعرض للإصابة..مباراتان لمنتخبنا في «تبليسي غراند سلام للجودو» غدا

المصدر: تبليسي - وام

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تستأنف غدا الجولة الثانية من بطولة «تبليسي غراند سلام للجودو»، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في العاصمة الجورجية تبليسي.

وينظم المنافسات اتحاد جورجيا للجودو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024، ويشارك منتخب الإمارات للجودو بلاعبين اثنين اليوم، ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط، ويلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كلغم، مع التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي بوزن تحت 81 كلغم، في الدور التمهيدي مع الفائز من مباراة عرب صبغة الله، وبايسيف تولان.

ويختتم منتخب الإمارات مشاركته غداً، حيث يلعب غريغوري آرام في منافسات وزن تحت 90 كلغم، مع بطل باراغواي جيني أنطونيو.

وكانت قرعة البطولة وضعت باتسو ألتان لاعبة منتخبنا مع بطلة كازاخستان المصنفة عالمياً باكيت كوساكبا في وزن تحت 57 كلغم، وتمكنت بطلة كازاخستان من تحقيق الفوز على باتسو ألتان، التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى، وكتفها اليسرى، بما قد يؤثر في مشاركتها في بطولة أنطاليا غراند سلام نهاية الشهر الجاري في تركيا.

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