112 فريقاً يشاركون في بطولة كأس الاتحاد للشطرنج السريع

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للشطرنج غداً السبت بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات للشطرنج السريع على مدار يومين، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

يشارك في البطولة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات والمؤسسات والجاليات، من 33 جنسية، من بينهم 55 لاعبا من حملة الألقاب الدولية، و20 أستاذا دوليا كبيرا.

وتدخل البطولة ضمن قائمة البطولات الشطرنجية التي تقام في أندية الدولة خلال شهر رمضان المبارك، والتي بدأت ببطولة الوفاء لزايد الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة الشارقة للسريع والخاطف، بجانب بطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبطولة نادي أبوظبي للألعاب الذهنية والشطرنج.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني في الاتحاد أن البطولة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها اتحاد اللعبة لاستقطاب المواهب، بالإضافة إلى الرغبة في الوصول باللعبة إلى كافة فئات المجتمع خاصة أن مثل هذه البطولات تشارك فيها عائلات شطرنجية.

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