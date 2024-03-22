"المبارزة" ينظم بطولة الاتحاد استعدادا لكأس العالم والألعاب الخليجية للشباب

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، غدا السبت، بطولة الاتحاد للمراحل السنية للبراعم والأشبال، وتستمر يومين بصالة المزهر في دبي، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة والتي تقام على مدار الموسم.

ويشارك في البطولة 140 لاعبا ولاعبة يمثلون أندية أبوظبي للمبارزة والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية MKFA في دبي ومركز العين للمبارزة ، والنصر السعودي.

وتأتي هذه البطولة، ضمن سلسلة البطولات التي تستهدف الفئتين العمريتين تحت 11، 15 سنة والتي يعول عليها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لصقل موهبة اللاعبين، ودعم مستقبل المبارزة الإماراتية.

وأوضح علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن هذه البطولة تأتي ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات للأشبال للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم للناشئين والشباب التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 إلى 20 أبريل المقبل.

وقال إنه عقب بطولة الاتحاد، يخوض منتخب الإمارات للأشبال معسكر إعداد خارجي بمدينة ميلان الإيطالية اعتباراً من أول أبريل، استعداداً لبطولة العالم في الرياض.

وأضاف أن تشكيلة المنتخب تضم فارس البلوشي وعيسي الرزعوني ومحمد المهيري وخليفة الكعبي والهيام البلوشي وحمدة التميمي، في سلاح الفلوريه، وخالد مبارك وسلطان العبري وهزاع العبري في سلاح السابر، وحمدان الجهضمي في سلاح الآيبيه، تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل والمدربين جورجي لمينوف، وفيرجل مارسيا، ويترأس بعثة المنتخب إلى الرياض، موسي البلوشي الأمين العام للاتحاد.

وأكد المرزوقي أن بطولة العالم في السعودية تعد أقوى محطات المشاركات الدولية خلال الموسم الرياضي الجاري 2023 -2024، والتي تأتي قبيل المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي تقام خلال الفترة من 16 أبريل إلى الثاني من مايو المقبلين، ويستضيف منافسات المبارزة فيها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة منتخب المبارزة للبنين والبنات.

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