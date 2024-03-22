منافسات قوية في مهرجان كلباء الرمضاني

المصدر: وام

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شهد مهرجان كلباء الرمضاني منافسات قوية وسط حضور جماهيري لمحبي النشاط الرياضي، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي تجذب الزوار والعائلات لموقع المهرجان في نسخته الأولى.

وتأهل فريقا بحر الفجيرة والبحر إلى نهائي بطولة كرة الطائرة التي ستقام مساء الجمعة القادم ضمن المهرجان، بعد فوزهما على فريقي البارون Aو B في مباراتي الدور النصف النهائي.

وفي منافسات كرة القدم تأهلت فرق بلديه كلباء شباب النيل، والخوير، او 12 ، والمخضرمين ، واتحاد كلباء ب ، والعميد ، ودائرة الثقافة إلى دور الثمانية.

ومن أبرز نتائج أمس في المباراة الأولى تعادل فريقي كلباء والخوير بهدفين لكل فريق، وفي الثانية فاز فريق بلدية كلباء على فريق العميد، فيما فاز اللاعب طلال درويش بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المباراة الثالثة حقق فريق اتحاد كلباء ب الفوز على فريق الخوير .

وأشاد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بالرعاة والفرق المشاركة والحكام والإداريين، مشيداً بالمستوى الفني للاعبين والفرق المشاركة مما ساهم في إنجاح المهرجان .

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