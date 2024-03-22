غدا.. مباراتان لمنتخبنا الوطني في بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو"

المصدر: وام

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تستأنف صباح غد السبت الجولة الثانية من بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو" بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في العاصمة الجورجية تبليسي.

وينظم المنافسات اتحاد جورجيا للجودو بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024.

ويشارك منتخب الإمارات للجودو بلاعبين اثنين غداً ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط، حيث يلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كجم، مع اللاعب التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي بوزن تحت 81 كجم في الدور التمهيدي مع الفائز من اللاعب عرب صبغة الله، واللاعب بايسيف تولان.

ويختتم منتخب الإمارات مشاركته بعد غدٍ الأحد، بلقاء لاعبه جريجوري آرام في منافسات وزن تحت 90 كجم مع بطل باراجواي جيني أنطونيو.

وكانت قرعة البطولة التي جرت أمس، قد وضعت باتسو ألتان لاعبة منتخبنا مع بطلة كازاخستان المصنفة عالمياً باكيت كوساكبا في وزن تحت 57 كجم، وتمكنت بطلة كازاخستان من تحقيق الفوز على باتسو ألتان، التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى وكتفها الأيسر، بما قد يؤثر على مشاركتها في بطولة أنطاليا جراند سلام نهاية الشهر الجاري في تركيا.

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