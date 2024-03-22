فوز "الصايلة" و"شديدة" و"المحيط" في تحديات الثنايا بمهرجان المرموم

المصدر: وام

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انطلقت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس الخميس، أول تحديات الكبار في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وذلك من خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وأقيمت المنافسات على مدار 16 شوطاً، لمسافة 8 كيلومترات، بمشاركة 765 مطية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل.

واستطاعت (الصايلة) المملوكة لعلي سهيل اليبهوني الظاهري أن تضع بصمتها على أول الأشواط في سن الثنايا والمخصص للثنايا الأبكار المحليات للإنتاج، وذلك عندما تمكنت من الوصول إلى خط النهاية في زمن قدره 12:29:6 دقائق.

وتألقت (شديدة) من خلال ثاني تحديات الإنتاج، والمخصص للثنايا الأبكار المهجنات، وأهدت مالكها عبدالله هضبان مبارك العامري الناموس في توقيت قدره 12:28:2 دقائق.

وأضاف (المحيط) النقطة الثانية إلى شعار مالكه علي سهيل اليبهوني الظاهري بعد أن تمكن من إكمال رحلة الثمانية كيلومترات في شوط الثنايا الجعدان المحليات للإنتاج في زمن 12:34:5 دقائق.

وسجل شعار هجن مرغم حضوره القوي من خلال رابع أشواط الإنتاج والذي خصص للثنايا الجعدان المحليات، حيث نجح (ناصي) لـحمد راشد حمد غدير الكتبي في تقديم عرضٍ مقنع قاده للناموس وذلك في زمن قدره 12:28:1 دقائق.

وتقام اليوم الجمعة، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتتنافس الشعارات المختلفة على ثلاثة كؤوس باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، بالإضافة إلى بندقية الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

وعبر عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الاعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن رضا النادي بالنجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الحالي من مهرجان المرموم التراثي للهجن، مشيداً في الوقت نفسه بالمستويات القوية التي أظهرتها الشعارات المختلفة من خلال المشاركة في المهرجان؛ وقال : هذا النجاح تحقق بفضل الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جميع الفرق واللجان المشاركة.

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