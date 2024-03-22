شرطة عجمان تفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان

المصدر: وام

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فاز فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2024 فئة الفرق، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وكرم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في السباق، وهنأهم على تميزهم بروح الفريق وتعاونهم في السباق الذي أثمر فوزهم بالمركز الأول.

وأقيمت منافسات سباق الدراجات الهوائية في مضمار الصفيا الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من الجنسيات المختلفة.

واستطاع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان للدراجات الهوائية والمكون من خمسة متسابقين من مختلف إدارات ومراكز الشرطة، الفوز بالمركز الأول بعد قطعه مسافة السباق في وقت زمن قياسي بلغ 8 دقائق.

وأهدى فريق شرطة عجمان الفوز إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، معربين عن شكرهم لجهود سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، على الدعم الحثيث والمتواصل للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعزز القطاع الرياضي في إمارة عجمان.

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