راشد الملا جاهز لانطلاقة مونديال الدراجات المائية بفيتنام اليوم

المصدر: كوي نون (فيتنام) - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد النجم الإماراتي راشد الملا، بطل فريق أبوظبي للدراجات المائية، جاهزيته لضربة البداية في بطولة العالم، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل في مدينة كوي نون في فيتنام التي تستضيف المنافسات للمرة الأولى.

ويخوض راشد الملا بطل العالم 5 مرات، الجولة للمنافسة على لقب فئة الحركات الاستعراضية، وكان الموسم الماضي شهد حصول الملا على المركز الثاني.

وتوّج الملا بلقب البطولة ابتداءً من موسم 2018 وحتى 2022، ليكون أول بطل إماراتي يحقق اللقب 5 مرات. وشهد العام 2022 إحرازه العلامة الكاملة بتسجيل 100 نقطة في إنجاز فريد من نوعه لم يتكرر في البطولة.

وتوجه راشد الملا، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أنه سيسعى لتقديم أفضل مستوى لتحقيق أفضل نتيجة في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وقال: ستكون منافسة قوية في شهر رمضان والجميع مستعد لتقديم أفضل ما لديه، وهدفي تحقيق نتيجة مثالية.

وتابع: خسرت اللقب في الموسم الماضي بسبب عطل بسيط في دراجتي المائية في الجولة الأولى، وأتطلع للتعويض وتحقيق لقبي السادس في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز