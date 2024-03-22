«دولي الزوارق السريعة» يحتفي بعودة دبي لروزنامة «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرز الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم» على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت، وحسابات التواصل الاجتماعي، خبر عودة جولات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» إلى شواطئ دبي مجدداً، بعد غياب عامين في 2022 و2023.

ونشر الاتحاد الدولي صور توقيع اتفاق استضافة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة، خلال الفترة من 6 - 8 ديسمبر المقبل، والذي جري في مقر النادي، بحضور محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات السريعة.

وأكد الاتحاد الدولي للسباقات السريعة «يو آي إم» أن الاتفاق ينص كذلك على استمرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في استضافة وتنظيم الحدث الكبير، والذي شهدت مياه الإمارات بداياته منذ عام 2010، لعدة سنوات مقبلة.

وكانت منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، انطلقت من عروس الساحل الشرقي بداية الشهر الجاري، من خلال منافسات الجولة الأولى، التي شهدت تألق زورق فيكتوري 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، حيث أنهيا سباقي الجولة في الصدارة برصيد 65 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز