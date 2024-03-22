1000 مشارك في فعالية «نجري معاً» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص الإماراتي فعالية «نجري معاً» احتفالاً بمرور 5 أعوام على استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، ولتعريف المجتمع بأفضل طرق استغلال مهارات ذوي التحديات الذهنية والنمائية، بجانب دعم الدمج وتعزيزاحترام أصحاب القدرات المختلفة، وتحقيق القبول في المجتمع.

شارك في الفعالية، التي أقيمت في أبوظبي كريكت سبورتس هب، أكثر من 1000 شخص، وانضم لها أندية أصحاب الهمم في الدولة، والكثير من الشركاء والداعمين، وتضمنت سباقين لمسافة 1.5 كم و3 كم، وكانت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، شهدت استضافة الإمارات لأكثر من 7500 لاعب من 195 دولة، وصنفت هذه الألعاب كأفضل دورة في تاريخ الأولمبياد الخاص الدولي في 50 عامًا.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: سعدنا للمشاركة المجتمعية الكبيرة في فعالية «نجري معًا»، فهي تدل على أن أثر الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» لازال قائمًا ومتواصلًا، حيث كانت الألعاب بمثابة الانطلاقة نحو زيادة الدعم الرياضي لأصحاب الهمم بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ومنذ انطلاقها قبل خمسة أعوام وهم في صعود وتطور مستمرين، وإنجازاتهم في المحافل المختلفة محل فخرنا. وأضاف: نسعى في مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم الفعاليات الدامجة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والشركاء المعنيين لدعم المسيرة الناجحة للاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز