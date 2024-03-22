1300 مشارك في سباق ند الشبا للدراجات الهوائية الليلة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، الليلة، منافسات سباق ند الشبا للدراجات الهوائية، الذي يقام على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 1300 دراج من مختلف الجنسيات، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان المبارك، المقامة حالياً في المجمع الرياضي بند الشبا، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ويتنافس المشاركون ضمن 9 فئات مختلفة هي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين.

وتقام الليلة، 3 سباق لفئات أصحاب الهمم والفئة المفتوحة للرجال وفئة كبار المواطنين والمقيمين، فيما تقام غداً 6 سباقات لفئات الهواة الإماراتيين، الفئة المجتمعية، الفئة المفتوحة سيدات، الفئة المجتمعية إماراتيات، فئة الهواة الإماراتيات، فئة كبار المواطنات والمقيمات.

ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة في سباق الدراجات الهوائية النجاح الكبير الذي يحققه من عام إلى آخر منذ إدراجه في النسخة الأولى للدورة قبل 11 عاماً، كما يؤكد الانتشار الواسع الذي حققته هذه الرياضة بين فئات المجتمع في السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة الرشيدة.

كما تنطلق الليلة منافسات الجولة الأولى من بطولة الكرة الطائرة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، حيث يلتقي في المباراة الأولى الساعة 9:00 مساء زعبيل (1) مع فهود زعبيل، ويلتقي الإمبراطور مع العميد في المباراة الثانية في الساعة 11:00 مساء.

وتقام غداً، منافسات المجموعة الثانية التي يلتقي فيها الجوارح مع «اتش ام اس» وزعبيل (2) مع «الملك»، ويلتقي بعد غد الأحد فهود زعبيل مع فريق العميد، ويواجه زعبيل (1) الإمبراطور. ويشارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، فيما تضم المجموعة الثانية كل من فريق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

سلة الكراسي

شهدت ضربة البداية لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، مفاجآت من العيار الثقيل حيث نجح فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي في الفوز على فريق بلدية دبي الذي يعد من أقوى الفرق منذ انطلاقة البطولة، وذلك في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى، وكان فريق بلدية دبي قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 22 ـ 17، لكن لاعبي الهيئة تمكنوا في الشوط الثاني من تفجير المفاجأة وقلبوا الموازين على فريق البلدية وتمكنوا من تحويل النتيجة لصالحهم بتسجيل 22 نقطة إضافية، فيما سجل البلدية 10 نقاط فقط لتنتهي المباراة بنتيجة 39 ـ 32.

وتفوق فريق شرطة دبي حامل لقب البطولة على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 32 ـ 12 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق النقاط عن فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وفي مباريات المجموعة الثانية تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وصيف النسخة الماضية من البطولة ترتيب المجموعة بعد الفوز على فريق محاكم دبي بنتيجة 18 ـ 8، فيما فاز فريق ماي دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 28 ـ 16.

وتقام اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي، ومركز ورزيدنس البستان مع ماي دبي،و فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز