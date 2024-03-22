بطولة «3 ضد 3» لكرة السلة «ستريت بول» تنطلق بنادي النصر غداً

المصدر: دبي- البيان

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تعود بطولة «ريد بُل هاف كورت» إلى الإمارات ضمن سلسلة تصفيات ونهائي وطني يجمع لاعبي الـ«ستريت بُل» في إطار منافسات لفرق ثلاثيّة (3 ضد 3) في كرة السلة، وتقام البطولة بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وشركة «أرادَ» للتطوير، وتختتم بتتويج فريقَين فائزَين للرجال والسيدات سيمثّلان الإمارات في النهائيات العالمية للبطولة في نيويورك.

وتنطلق التصفيات غداً وتستمر حتى 21 أبريل بإقامة النهائيات الوطنية، وتقام التصفيات عبر 6 جولات وتقام الأولى في نادي النصر غداً، والثانية في الجادة، بالشارقة الأحد المقبل، والثالثة لأبراج بحيرات جميرا، دبي 30 مارس، والرابعة في داماك هيلز باليوم التالي والخامسة في مارينا مول، أبوظبي 20 أبريل، والسادسة في حديقة أب تاون مردف، دبي 21 أبريل.

ويحظى الفائزفي النهائيات الوطنية في 27 أبريل بفرصة السفر إلى نيويورك لتمثيل الإمارات في النهائيات العالمية.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر الصحافي في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدثت خلاله كاتي باتلين اللاعبة الأمريكية السابقة ومدربة في أكاديمية NBA في الامارات، وطارق عبود المدير التنفيذي لشركة سبورتس مينا، وراشد عبدالله رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

ومن بين النجوم الذين سيكونون حاضرين في النهائيات، اللبناني وائل عرقجي والمصريان نادين السلعاوي وإيهاب أمين، بالإضافة إلى الخبير الأميركي كريس ماثيوز.

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